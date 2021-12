Gueckédou: 193 kilogrammes de chanvre indien saisis avec un agent de la conservation de la nature

Cette importante saisie a été rendue possible grâce à la vigilance de la gendarmerie routière de Gueckédou dans la nuit du mercredi 1er décembre au jeudi 2 décembre, sur la route nationale Gueckédou – Macenta, dans la localité de Dembadou.

Le chanvre indien appartiendrait à un agent de la conservation de la nature en poste à Gaoual, du nom de Eugène Kolié. Le colis était transporté par un de ses amis du même corps et du même grade.

L’information a été confirmée par le commandant du groupement régional de la gendarmerie, Colonel Aïssata Koulibaly.

« Hier, mercredi 1er décembre, on a fait sortir nos hommes. Donc le contrôle a commencé. C’est à 22 heures, ils sont tombés sur un groupe entre Macenta-N’Zérékoré. C’est au niveau de Dembadou, à la rentrée de Gueckédou, ils sont tombés sur un poste qui était de garde après s’être s’échapper pour un premier temps. Donc, la brigade de Gueckédou les ont arrêté. Après leur arrestation, ils leur a été demandé ce qui se trouvait dans le véhicule? A bord du véhicule, il y avait quatre personnes dont le chauffeur et deux agents. Nous nous sommes rendus sur les lieux et on a trouvé que le véhicule est de marque OPEL, avec l’immatriculation RC, 38 19 de série U en Provenance de Lola- N’Zérékoré. Le préfet a déjà été informé et tous les autres services de sécurité. C’est comme ça que tout le monde est venu, on a fouillé, il y avait 12 colis qui faisaient en tout 193 kilogrammes », a expliqué colonel Aïssata Koulibaly.

Selon elle, les mis en cause sont déjà au compte de la justice de paix de Gueckédou.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’Zérékoré.

Tél: 621-94-17-77