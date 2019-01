Guéckédou : Abraham Richard Kamano appelle la jeunesse à rester unie derrière le président Alpha Condé

Le rideau est tombé samedi sur la deuxième édition du tournoi doté du trophée professeur Alpha Condé au stade préfectoral de Tchendenan Dembadouno de Guéckadou, au sud de la Guinée.

Satisfait de la qualité de l’organisation de cette compétition et de la mobilisation de la population, le directeur national du Budget Abraham Richard Kamano (à gauche sur la photo) a appelé les jeunes de Guéckédou à soutenir davantage les idéaux de développement du chef de l’État.

‘’C’est un sentiment de satisfaction dans la mesure où comme vous aviez pu observer les populations de plus en plus montrent avec beaucoup de détermination leur reconnaissance à Son Excellence M. le président Alpha Condé pour tous ses bienfaits pour cette localité. Et cette grande marque de mobilisation des Guéckédoukas montre à suffisance leur reconnaissance à l’endroit des efforts inlassables que ne cessent de fournir la troisième république grâce au bâtisseur Alpha Condé », a souligné le directeur national du budget. Invitant la jeunesse à se rassembler, consolider la paix et continuer à travailler tout en prônant les idéaux de patriotisme.

Amara Souza Soumaoro, envoyé spécial à Guéckédou