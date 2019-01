Guéckédou : Richard Kamano, Telliano et Roger Patrick motivent les enseignants et les invitent à poursuivre les cours 

Ils étaient très nombreux, les enseignants à prendre part à la rencontre présidée par samedi à la bibliothèque de Guéckédou le ministre de l’Elevage Roger Patrick Millimouno, le directeur national du Budget Abraham Richard Kamano et l’ancien ministre de l’Agriculture et leader du RDIG Jean-Marc Telliano.

Venus pour assister à la finale de la coupe dotée du président Alpha Condé qui doit se jouer cet après-midi, ces fils natifs de la ville de Tchendenan Dembadouno au sud du pays en ont profité pour motiver les enseignants à poursuivre les cours normalement.

C’est par le slogan ” vive l’école guinéenne, vive la reprise des cours à Guéckédou” que la délégation a été accueillie.

D’entrée, c’est le directeur préfectoral de l’Education Maixime Kolié qui s’est adressé à la délégation en lui souhaitant la bienvenue.

Dans son allocution, il a rassuré la délégation que les cours ont repris dans la préfecture depuis deux mois maintenant par les enseignants grévistes.

Comme difficultés, il a posé un certain nombre de doléances notamment le dégel des salaires.

Abordant dans le même sens, Ibrahima Sylla a, au nom des enseignants,

souhaité l’implication de la délégation pour le dégel de leurs salaires du mois de novembre et décembre.

Pour sa part, le directeur national du budget Abraham Richard Kamano s’est réjoui de cette volonté des enseignants à rejoindre les salles.

” L’actualité oblige, vu que la situation des enseignants ce n’est plus une situation nouvelle. Donc c’est pour cela tous les membres du gouvernement sont mobilisés, le ministre du budget Ismaël Dioubate qui m’a personnellement instruit de tout faire quand j’arrivais ici de rencontrer le corps professoral, le DPE, le préfet de continuer la sensibilisation. Et heureusement nous sommes rejoints dans cette mission par un membre du gouvernement en la personne du monsieur le ministre de l’Elevage et le député Jean Marc Telliano qui se sont ajoutés au DPE et qui sont entrain déjà d’œuvrer sur le terrain”, dit le directeur national du budget.

A la sortie donc de cette rencontre, Abraham Richard Kamano s’est dit satisfait. Car selon lui, la reprise des cours est effective à Guéckédou.

Concernant les inquiétudes posées par les enseignants concernant le gel des salaires des enseignants, il a promis que les dispositions sont en train d’être prises pour que ceux-ci entrent en possession de leur dû.

Amara Souza Soumaoro, envoyé spécial à Guéckédou