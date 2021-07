Guéckédou: une dame tuée et deux autres personnes grièvement blessées pour des noix de coco

Un jeune homme a tué une dame avec un couteau et a grièvement blessé deux autres personnes au quartier Farako dans la commune urbaine de Gueckédou dans la région Forestière. Les trois victimes ont d’abord été bastonnées et la troisième a reçu des coups de poignard avant de succomber à ses blessures sur les lieux de la scène.

L’incident s’est produit dans le secteur Kagbadou, au quartier Farako le lundi, 05 juillet 2021, dans l’après-midi.

« Abel est arrivé ce matin au village comme d’habitude », déclare Sia Minata

Tolno, une des rescapées. D’après elle, leur bourreau les aurait dépassées sans les saluer et a aussitôt grimpé sur leur cocotier. « Je lui ai demandé de descendre sinon je ramasserais toute noix de coco qu’il cueillerait, explique la première victime du visiteur indésirable ». Et de poursuivre, « il ne m’a pas écoutée, alors j’ai ramassé les premières noix de coco qu’il a cueillies. Il est précipitamment descendu, puis s’est jeté sur moi et m’a ruée de coups. Je me suis évanouie », a-t-elle conclu.

Alors que sa mère est intervenue, il s’est aussi jeté sur elle, l’a sérieusement battue et a tenté de la traîner vers un jardin. Une autre troisième femme qui aurait surgi pour l’en empêcher, a reçu des coups de couteau au ventre et en est morte sur place.

L’assassin, Abel TOLNO est un jeune homme du secteur Koyata au quartier Mangalla. Il est un ancien élève de l’école élémentaire de Mangalla dans la commune urbaine de Gueckédou. Après maints échecs à l’examen d’entrée en 7è année, il se serait rendu à Siguiri à la quête de l’Eldorado l’année dernière. Il en est retourné mentalement malade.

Un des camarades de classe du meurtrier affirme qu’il est connu pour ses attaques à l’endroit de ses maîtres de classe et ses camarades.

AFP