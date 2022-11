Guerre de photos au procès : Me Jocamey « déteint » une image qui met Toumba sur orbite

Maintenant, guerre de photos entre les avocats de Dadis et ceux de Toumba. Ce mercredi, 30 novembre, c’est Me Paul Yomba Kourouma, avocat de Toumba Diakité qui a raillé les photos de « bravoure » de Claude Pivi, brandies hier par un des avocats de Dadis, donnant au colonel un rôle de premier plan lors de la prise du pouvoir par le CNDD. Comme il fallait s’y attendre, la défense de Dadis a, à son tour, moqué la photo mettant sur orbite Toumba, tenant un papier, au milieu de cinq autres officiers de l’armée dont Claude Pivi.

Me Jocamey Haba, avocat de l’ex-président Dadis, a affirmé que cette image a été prise après la prise du pouvoir et non le mouvement de la prise du pouvoir. Extrait des échanges🔻

Me Jocamey: Monsieur Pivi, quand vous prenez le pouvoir, quel grade avez-vous ?

Pivi: J’avais le grade de lieutenant.

Me Jocamey: Sur la photo, quel grade se trouve là ?

Pivi: Sur la photo, j’ai le grade de capitaine.

Me Jocamey: Quand vous prenez le pouvoir, monsieur Aboubacar Diakité avait quel grade ?

Pivi: Il était au grade de sergent- chef.

Me Jocamey: Sur cette photo, il a quel grade ?

Pivi: Il est au grade adjudant.

Me Jocamey: Quand vous prenez le pouvoir, quel grade avait le général Sekouba Konate ?

Pivi: Il était colonel.

Me Jocamey: Et sur la photo ?

Pivi: il est général de brigade

Me Jocamey: Est-ce que ce n’est pas la preuve que cette photo n’a pas été prise avant le pouvoir ?

Pivi: C’est une photo prise après la prise du pouvoir.

