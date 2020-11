Guerre pour le contrôle de NGP : ‘’Badra Koné est déjà débarqué’’ (Kadé Soumah)

‘’Badra Koné est perturbé dans la tête’’ c’est la réponse que la présidente de l’autre aile du mouvement NGP (Nouvelle Génération Politique), Oumou Kadé Soumah a donnée à la question relative au congrès annoncé par le jeune vice-maire de la commune de Matam pour le dimanche prochain. Badra Koné dit vouloir remplacer les postes vacants de son bureau exécutif.

En conférence de presse ce lundi, la présidente Oumou Kadé Soumah a indiqué que ‘’ le chapitre de Badra Koné est clos’’.

« Quelqu’un qui est déjà débarqué, je me demande comment est-ce qu’il va faire pour débarquer d’autres personnes ? Nous on a dit et on le réitère aujourd’hui, le chapitre de la présidence de Badra Koné est clos. Nous n’allons pas revenir là-dessus, parce que allons perdre du temps, parce que qu’on n’a pas le temps de faire de la mamaya comme il le fait. Nous sommes là pour la paix, nous voulons l’apaisement dans ce pays. Nous ne voulons plus l’opposition dans les rues. Nous nous battons pour la paix. Parce que parler de Badra Koné, ça n’a pas de sens. Il veut faire son congrès, qu’il le fasse dans sa tête. On n’a pas le temps de nous lancer dans un débat quel conque avec badra Koné », a-t-elle dit.

