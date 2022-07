Guillaume Hawing, MEPU-A : « l’échec de nos enfants est notre propre échec »

A l’occasion de la proclamation des résultats du bac 20022, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) Guillaume Hawing a évoqué les faibles taux de réussite aux examens nationaux de cette année et pris des mesures. Déclaration…

𝗗𝗘́𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗡𝗦𝗘𝗜𝗚𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗥𝗘-𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗟𝗣𝗛𝗔𝗕𝗘𝗧𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔 𝗹’𝗢𝗖𝗖𝗔𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗟𝗔𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗧𝗦 𝗗𝗨 𝗕𝗔𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟮.

Mesdames et Messieurs les cadres du MEPU-A

Mesdames et Messieurs les partenaires techniques, financiers et sociaux,

Chers enseignantes et enseignants,

Chers élèves et parents d’élèves,

Chers compatriotes,

Mesdames et Messieurs,

Dans quelques heures, les résultats du baccalauréat session 2022 seront rendus publics. Ils viendront ainsi clôturer l’année scolaire 2021-2022 qui a été, pour nous tous, une année de diagnostic et de test. Loin d’une surprise, les taux de réussite de cet examen, à l’instar des deux premiers (CEE et BEPC), confirment le très faible niveau de la qualité de notre système éducatif.

En voyant les résultats de ces trois examens nationaux, nous n’avions que deux choix : faire un repêchage et continuer ainsi la politique de l’autruche ou dire la vérité au peuple de Guinée. Si le premier choix nous est avantageux en tant que gouvernants, le second est sans nul doute le plus bénéfique pour le futur du peuple de Guinée. C’est pourquoi, le Cabinet du Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation dont j’ai l’insigne honneur de diriger a choisi de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité au vaillant peuple de Guinée. Tel est le prix à payer, le sacrifice douloureux à consentir pour réussir la refondation de notre système éducatif qui, nous ne le dirons jamais assez, est le principal pilier de la refondation de l’Etat, prônée depuis le 05 Septembre 2021 par le CNRD et son Président, Son Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées.

La promotion du mérite scolaire est la ligne directrice qui oriente et motive toutes nos actions, car c’est la voie la plus sure pour transformer qualitativement notre système éducatif.

Chers compatriotes,

Ces faibles taux de réussite aux examens nationaux session 2022 (17 % au CEE ; 15% au BEPC et 9% au Baccalauréat) nous interpellent tous. Ils sont le reflet même de la déliquescence à outrance de l’école guinéenne. La responsabilité de cette déplorable situation est largement partagée entre tous les acteurs de la communauté éducative (Etat, enseignants et encadreurs, élèves et parents d’élèves, syndicats de l’éducation,…) ; nul ne doit donc jeter l’anathème sur l’autre. Remettons-nous tous en cause et faisons preuve d’union sacrée pour préparer nos futurs héritiers à mieux affronter les défis de l’avenir car, comme le disait Nelson MANDELA : « l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ».

L’échec de nos enfants est donc notre propre échec en tant que parents, enseignants, encadreurs et gouvernants. Mon cabinet et moi, nous en sommes tous conscients parce que nous sommes aussi des parents d’élèves, des enseignants et, mieux encore, ceux qui ont la lourde responsabilité de mobiliser toutes les ressources et toutes les parties prenantes pour la « requalification de l’éducation nationale ».

C’est à ce titre que je félicite tous les admis aux différents examens et encourage les non admis à retrousser les manches et à travailler très dur afin de réussir la session prochaine. Chers élèves, vous êtes nos enfants, vous êtes notre trésor le plus précieux. De la même façon que l’on se garde d’abîmer son trésor, c’est de cette même façon que nous nous gardons de vous trahir.

Chers compatriotes,

Il me plaît de vous annoncer que le MEPU-A après consultation de toutes les parties prenantes, dans le cadre des premières actions urgentes, envisage :

L’organisation des sessions de remise à niveau des enseignants en situation de classe et encadreurs à tous les niveaux pendant ces vacances ; Le recrutement et le déploiement de nouveaux enseignants sur l’ensemble du territoire national ; L’actualisation des textes règlementaires et législatifs ainsi que la restructuration des DPE et IRE.

Mesdames et Messieurs,

Pour terminer, je voudrais remercier très sincèrement au nom de la communauté éducative, Son Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées ainsi que le Gouvernement de Monsieur Mohamed BEAVOGUI, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour l’attention particulière qu’ils ne cessent de porter au secteur de l’éducation et de la formation.

Qu’il me soit également permis de remercier l’ensemble des enseignantes et enseignants de Guinée qui ont accepté d’appliquer de façon rigoureuse les textes règlementaires encadrant l’organisation des examens nationaux. Une mention spéciale aux ministères impliqués dans le processus d’organisation des examens (Enseignement Supérieur, Enseignement Technique, Administration du Territoire, Défense Nationale, Sécurité, Santé, Finances et Budget) pour le professionnalisme et l’esprit de bonne collaboration dont ils ont fait preuve.

Vive l’Ecole Guinéenne !

Vive le Mérite Scolaire !

Vive la Guinée !

Je vous remercie !