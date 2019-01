GUINEA AIRLINES : avis de recrutement de personnel de cabine et d’un magasinier

1. Poste à pourvoir : PERSONNEL DE CABINE

Période de soumission des candidatures : Du 02 au 11 Janvier 2019

Adresse pour postuler: Par e-mail à guiairgrh@gmail.com ou à L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641

Compétences requises

Avoir fait au minimum la 12ème année ou un niveau équivalent avec un minimum d’une (1) année d’expérience comme agent de service clientèle ou tout autre domaine lié à la gestion des clients. Ou avoir un certificat du niveau 12ème ou un diplôme équivalent avec un minimum d’une (1) année d’expérience comme agent de service clientèle ou tout autre domaine lié à la gestion des clients.

Age limite : 18-30 ans inclusivement

Taille : une taille minimum de 1m59

Poids : proportionnel à la taille

Compétence en langue Anglaise : Niveau III

N.B : la connaissance d’une langue autre que l’anglais est un atout.

2. Poste à pourvoir : UN MAGASINIER

Période de soumission des candidatures : Du 02 au 11 Janvier 2019

Adresse pour postuler: Par e-mail à guiairgrh@gmail.com ou à L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641

Compétences requises

Avoir au minimum un diplôme universitaire ou une certification de niveau IV ou un diplôme équivalent dans l’un des domaines suivants : Gestion des achats et des approvisionnements / Gestion / Gestion des affaires / Logistique et Gestion de la chaîne d’approvisionnement / Logistique / Logistique et approvisionnement / Administration des affaires / Marketing ou tout autre domaine d’étude connexe avec une expérience minimum d’une année dans la gestion de magasin ou à un poste similaire.

Annonce Guinea Airlines