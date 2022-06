Guinée: à travers le textile, un vibrant hommage rendu à feu Simon HENSHAW, ambassadeur des USA décédé en Guinée

Pour rendre un vibrant hommage à feu Simon HENSHAW, diplomate américain, ancien ambassadeur des Etats-Unis en République de Guinée, décédé le 09 juin 2020 à Conakry en service pour son pays, l’Institut de mode et de stylisme KPAAF Guinée et Guinée Fashion Fest ont organisé en début de soirée du mardi 31 mai 2022 une cérémonie d’honneur, aux Tours Jumelles de Kakimbo dans la commune à quelques centaines de mètres de l’Ambassade des États-Unis en Guinée et pour lancer officiellement la 5ème édition de Guinée Fashion Fest.

Cette cérémonie qui a mobilisé les membres du Gouvernement, plusieurs ambassadeurs et des consuls accrédités en République en Guinée, des représentants des Institutions Internationales, des entrepreneurs, des hommes de la mode et des artistes a été marquée par la danse traditionnelle, des défilés de mode, des prestations artistiques, de la collation et le tout a été couronné par la remise des diplômes de la Promotion Samba BATHILY.

Dans son discours de circobstance, Son Excellence M. l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Guinée Troy D Fitrell a remercié tout un chacun d’être ici ce soir pour célébrer la riche tradition guinéenne de la mode et de l’expression créative avant de rappeler l’objectif de ladite « Nous sommes ici ce soir pour reconnaître le rôle crucial que les femmes entrepreneurs comme Aminata et Binta Diallo, entre autres, jouent pour façonner l’avenir de la Guinée, et pour commémorer la mémoire de feu l’ambassadeur Simon Henshaw », a-t-il précisé.

Poursuivant, M. Fitrell a ajouté ceci: « L’ambassadeur Henshaw a reconnu la grande valeur et les opportunités liées à l’industrie de la mode en Guinée. En soutenant la formation des femmes et des jeunes filles pour qu’elles deviennent des professionnelles de la mode, l’ambassadeur Henshaw a contribué à la croissance de l’économie guinéenne, a renforcé les opportunités pour les femmes et les jeunes filles, et a contribué à mettre en lumière la richesse de l’art, de la culture et de la mode en Guinée ».

Plus loin, M. Troy D Fitrell rassure de leur implication pour continuer à soutenir les jeunes filles. « La famille de l’ambassadeur Henshaw honore son œuvre en continuant à soutenir la formation des femmes et des jeunes filles à la Karen Pritzker Academy of Art & Fashion. Et nous, l’ambassade des États-Unis, nous continuons de travailler en partenariat avec Aminata et Binta Diallo, pour faire progresser l’industrie de la mode naissante en Guinée, en créant des opportunités pour les femmes et les filles, vers un avenir meilleur pour la Guinée.

Au nom de l’ambassade des États-Unis à Conakry, je vous remercie une fois de plus de vous joindre à nous ce soir. Joignez-vous à moi pour féliciter ces femmes courageuses, Aminata Diallo et Binta Diallo, pour le travail qu’elles accomplissent. Leur dévouement à créer des opportunités à travers la mode aide à construire un avenir brillant et coloré pour la Guinée », a-t-il conclu.

Au nom de toute son équipe, et à son nom personnel en qualité de Présidente Directrice Générale de l’Institut KPAAF Guinée et Co-fondatrice de Guinée Fashion Fest Aminata Diallo a, pour commencer salué la présence de toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour asister au lancement de la 5ème édition de Guinée Fashion Fest et à la remise des diplômes à la promotion Samba BATHILY « En effet, Karen Pritzker Academy Of Art & Fashion (KPAAF) est un Institut de formation professionnelle de couture et des métiers de la mode, situé à Conakry dans le quartier Nongo-Taady, Commune de Ratoma, qui offre des formations pluridisciplinaires en couture, coupe, confection, stylisme, modélisme, design et accessoires de mode. Notre but vise à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, à contribuer à la formation professionnelle, au renforcement des capacités des jeunes en milieux défavorisés afin qu’ils participent efficacement au processus de développement socio-économique de leurs pays, mais surtout prôner leur émancipation et autonomisation.

Guinée Fashion Fest est une plateforme de promotion de la créativité africaine qui réunit depuis 2016 des professionnels de la mode, designers, mannequins, influenceurs et médias nationaux et internationaux afin de présenter

les dernières créations des designers les plus talentueux du continent et des diasporas »

Poursuivant, la directrice générale a fait savoir que pour cette 5ème édition prévue du 01 au 05 juin 2022 à Conakry, elle et sa sœur Binta, souhaitent à travers un nouveau concept novateur « ‘MODE ET ENTREPRENEURIAT »《 Révéler les richesses culturelles et touristiques de la Guinée, développer une économie de la mode guinéenne performante sur le plan international et participer activement au combat pour la promotion, la valorisation et l’autonomisation des jeunes guinéens évoluant dans le secteur de la mode »

Pour la directrice générale, cette cérémonie c’est aussi une occasion pour elle et son équipe de remercier feu l’ambassadeur Simon HENSHAW et sa brave femme Madame Jackie GRENNE qui ont été d’une grande aide pour leur Institut depuis sa création. « Ambassadeur Simon a toujours été présent à nos côtés pendant la réalisation de nos projets de formation et d’insertion socioprofessionnelle en faveur des jeunes guinéens. La scolarisation de la jeune fille et son insertion socioprofessionnelle, l’entrepreneuriat féminin, l’autonomisation de la femme, la protection de la jeune fille contre toutes formes de violences étaient des préocupations qui le

lui tenaient à coeur, et ces préocupations sont les piliers de l’Institut KPAAF. C’est pourquoi, il a soutenu et a accompagné avec dévouement à travers l’Ambassade des Etats-Unis à Conakry toutes nos actions. Raison pour laquelle, il a tenu à être celui qui va ouvrir pour la première fois les portes de l’Institut KPAAF, le 06 décembre 2019 accompagné par Monsieur David Mc MCLLROY, Ambassadeur de la Grande-Bretagne en République de Guinée et Monsieur Nasser Arabe Monsieur NASSER est celui qui nous a présenté pour la première fois à l’Ambassadeur Simon, qu’il trouve ici nos sincères remerciements pour tout ce qu’il a fait et continue de faire pour ma sœur Binta et moi.

Aujourd’hui une promotion de cinq (5) jeunes filles que vous aurez le temps de découvrir ce soir se forme à l’Institut KPAAF pour une durée de trois (3) ans dont les études sont entièrement financées par sa famille. La famille KPAAF par la voix de Madame Jackie a accepé d’ouvrir un scholarships à l’Institut KPAAF afin d’aider d’autres jeunes filles à suivre une formation professionnelle qualifiante. Ces 5 jeunes filles sont en classe de deuxième cette année et la promotion porte son nom, « PROMOTION SIMON HENSHAW », une façon pour nous d’honorer avec beaucoup d’émotion la mémoire de ce grand homme diplomate américain pour tout ce qu’il a apporté à la Guinée en général, et en particulier à notre Institut. Les actes, les faits sont souvent plus éloquents que les paroles. Nous prions le Seigneur afin que son âme repose en paix et qu’il continue de bénir sa respectueuse famille. Amine »

Cette soirée c’est aussi l’occasion pour eux de remercier tous les partenaires et donateurs qui les accompagnent en particulier, dit-elle, « Monsieur Samba BATHILY, Président de la Fondation Volontaires d’Afrique pour avoir financé entièrement les Bourses d’Études de 25 jeunes filles dans notre Institut, la Promotion porte son nom, Promotion Samba BATHILY, les 25 jeunes filles vont recevoir ce soir leurs diplômes par l’Ambassadeur Monsieur Troy FITRELL après une année de formation à l’Institut KPAAF et devront dès ce soir s’armer de courage et de détermination pour affronter la vie professionnelle: à la famille Simon, à Monsieur Samba BATHILY, à la société Guinée Games, à Monsieur Nasser Arabe, à Monsieur Moustapha NAITE, à Mme Aissata BEAVOGUI et à Mme Zenab CAMARA, sachez que notre Institut fonctionne grâce aux soutiens des personnes généreuses comme vous, MERCI encore pour vos précieuses contributions à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles guinéennes »

Mamadou Yaya Barry