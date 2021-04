Guinée Airlines restée au sol : les regrets du ministre Aboubacar Sylla

L’ancien ministre des transports, aujourd’hui ministre d’État, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et en même temps Porte-Parole du Gouvernement Aboubacar Sylla puise était l’invité lundi de l’émission “On Refait le Monde” de Djoma tv. Une occasion pour lui de parler de son bilan de 2 ans et 6 mois passés à la tête du département des Transports, notamment la question de Guinée Airlines, des bateaux-bus, des lignes de chemin de fer de Conakry express…

Sur la question de la non opérationalisation de la compagnie Guinée Airlines, Aboubacar Sylla a sans ambages indiqué que c’est une situation qui est régretable aujourd’hui.

“Je regrette qu’on ait pas lancé la compagnie Guinée Airlines parce qu’on était déjà relativement avancé. Pour Guinée Airlines il y avait deux empêchements. Le 1er c’était la participation de la Guinée au Capital de la nouvelle compagnie parce qu’il fallait mettre de l’argent propre dans la société et puis le 2ème c’était l’aménagement des Aéroports régionaux, parce qu’on peut pas créer une compagnie aujourd’hui qui ne fait que les vols extérieurs. Vous savez, l”aéroportuaire est un secteur extrêmement concurentiel c’est pourquoi il y a beaucoup de facilités dans ce secteur. Donc a seule chance pour une compagnie nationale de pouvoir prospérer c’est d’avoir en terme technique c’est qu’on appelle de Cabotage. C’est-à-dire vous prenez des gens à Conakry vous les amenez à Boké, vous allez à Bissau, vous revenez à Boké ainsi de suite. Ou encore vous faites Labé-Sénégal, vous revenez ou vous allez à Kankan – Bamako, vous revenez. Donc il faut absolument que les aéroports régionaux soient en bonne État et c’est ce qui n’est pas le cas aujourd’hui”, a regretté le ministre.

Mamadou Yaya Barry