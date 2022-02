Guinée : Alphonse Charles Wright transmet 10 dossiers à la CRIEF dont ceux d’Air Guinée et de FRIGUIA

Dans un courrier en date du jeudi, 03 février, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry a transmis au tribunal de première instance de Kaloum, dix (10) rapports relevant de la compétition d’attribution à la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Selon le courrier d’Alphonse Charles Wright, ces dix (10) rapports portent sur des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, vol, escroquerie, trafic d’influence, corruption, recel entre autres.

Ci-dessous, les 10 rapports transmis au TPI de Kaloum par le procureur général près la cour d’appel de Conakry :

1- Mission portant contrôle à la régularité des inscriptions et réinscriptions des étudiants à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia ;

2- Contrôle des effectifs et de la masse salariale pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021 ;

3- Document synthèse document et annexes du rapport portant sur le contrôle des effectifs et de la masse salariale pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021 ;

4- Vérification des procédures de passation et d’exécution du contrat de bail de l’immeuble R+7 devant abriter les unités de gestion des projets du ministère des travaux publics ;

5- Vérification de la rationalité des besoins dans le cadre du contrat

Contrat n°2020/071/1/4/018 entre le ministère de la santé et la société TP SARLU (02 copies)

6- Vérification du fonctionnement administratif et de la dématérialisation de la chaîne financière de la loterie nationale de Guinée (LONAGUI)

7- Vérification effectivité des malversations financières relevées dans le rapport d’audit sur la paie du personnel d’EDG ;

8- Vérification de la Régie d’avance de la mission d’appui à la mobilisation des ressources internes (MAMRI),

9- Audit sur Air Guinée ;

10- Audit FRIGUIA