Guinée : Amnesty International demande aux autorités d’améliorer la prévention du viol et la prise en charge des victimes

En conférence de presse ce mardi 27 septembre, l’ONG Amnesty International Guinée a procédé à la présentation de son rapport sur les violences sexuelles en Guinée. Il s’agit d’un rapport d’enquêtes menées dans quatre régions du pays depuis 2021, faisant cas du témoignage de près de 120 personnes (victimes, familles de victimes, société civile ou autorités traitant des questions de violences sexuelles).

Selon Samira Daoud, ce rapport est le constat depuis 2015, des mesures prises par les gouvernements successifs pour permettre une meilleure prise en compte des violences sexuelles.

« Par exemple, la législation a été renforcée sur le viol, un certain nombre d’unités spécialisées, que ce soit au niveau de la police ou de la gendarmerie, ont été mises en place pour permettre d’accueillir les plaintes des violences sexuelles. Et puis il y a un certain nombre de campagnes de sensibilisation aussi qui ont été menées etc. Donc il y a des avancées que nous avons mentionnées dans le rapport comme étant des pas dans la bonne direction », a-t-elle déclaré tout en spécifiant des obstacles à tous les niveaux « En revanche de nombreux obstacles demeurent à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la prévention, au niveau de la protection, de la lutte de manière générale contre l’importance et pour l’accès aux soins. Nous, ce que nous demandons c’est d’une part qu’il y ait un grand travail de sensibilisation sur la question des violences sexuelles qui est un phénomène très important pas seulement en Guinée mais particulièrement en Guinée où devant certaines juridictions ce sont plus de la moitié des affaires traitées et jugées, qui concernent des cas de violences sexuelles et c’est aujourd’hui la moitié des consultations dans le domaine médico-légal qui porte sur les questions de violences sexuelles. Donc c’est un phénomène qui est très important en Guinée et donc c’est important d’y répondre de manière adéquate par un plus grand travail de prévention, par aussi des moyens plus importants donnés à la fois aux services de police et aux services judiciaires. C’est aussi permettre plus facilement aux victimes de porter plainte et de ne pas imposer le fait qu’un certificat médico-légal soit fourni avant qu’une plainte soit acceptée. Ce n’est pas une obligation c’est pourtant une application que nous avons observée dont plusieurs personnes ont témoigné. Donc si on n’impose pas un certificat médico-légal aux victimes, ce serait plus facile pour elles de porter plainte et donc de pouvoir accompagner espérer obtenir justice d’autant plus qu’on est dans un contexte où le nombre de médecins légistes est limité et principalement concentrés dans la capitale », a-t-elle estimé.

Déplorant l’insuffisance d’assistance vis-à-vis de ces victimes, Madame Daoud demande qu’il leur soit accordé l’appui sanitaire et juridictionnel dont elles ont besoin.

« L’autre chose c’est de permettre une aide juridictionnelle aux victimes puisque la plupart d’entre elles n’ont pas les moyens de prendre les avocats et donc d’engager des poursuites judiciaires. L’autre chose c’est qu’évidemment ces victimes doivent pouvoir être prises en charge gratuitement et bénéficier des soins de base dont doivent bénéficier des victimes de violences sexuelles. C’est aujourd’hui malheureusement pas le cas, et donc en fonction des moyens des victimes, en fonction aussi des moyens disponibles dans les structures de santé dans lesquelles elles se rendent, souvent les victimes ne bénéficient pas de l’accès aux soins et de l’appui psychologique dont elles ont besoin », dira-t-elle.

Bien qu’appréciant le fait qu’il y ait de plus en plus de dénonciations et de condamnations des violences sexuelles, Samira Daoud plaide pour une meilleure prévention et une meilleure répression des auteurs afin de réduire considérablement les cas de ces violences sexuelles.

Maciré Camara