Guinée : Bernard Goumou nommé Premier ministre par intérim

Dans un décret publié dans la soirée de ce samedi 16 juillet 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a nommé Dr Bernard Goumou, Premier ministre par intérim et cumulativement à ses fonctions de ministre du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises.

Article 1er : Dr Bernard Goumou, ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME est nommé cumulativement à ses fonctions Premier ministre par intérim durant la période d’absence du Premier ministre, Mohamed Béavogui.

Mediaguinee