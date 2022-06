Guinée : bientôt un second corridor d’approvisionnement du pays en gaz butane

Une équipe composée de cadres du Fonds d’Appui à la Promotion des Gaz (FAPGAZ SA), de la Direction Nationale des Hydrocarbures, et des responsables de Géogas Entreprise Guinée s’est rendue le jeudi 09 juin 2022 au port minéralier sis à Konta dans la préfecture de Forécariah.

La mission conduite par le Directeur Général dudit Fonds, M. Kaman Sadji DIALLO, fut reçue par les autorités portuaires à la tête desquelles M. Moussa CONDE responsable du port de Konta au compte de l’ANAIM (Agence Nationale de l’Aménagement des Infrastructures Minières).

Cette visite a permis à la délégation de faire un état des lieux de l’ensemble des installations portuaires en vue d’évaluer la faisabilité d’un approvisionnement de notre pays en gaz butane à partir de ce port ; ce qui ouvrirait ainsi un second corridor d’importations qui viendrait s’ajouter à celui de Dougoula, à Kamsar.

Cette mission a permis au Directeur Général de Géogas Entreprise, M Antoine GUDEFIN, d’avoir des éléments d’analyse approfondie concernant les capacités de l’installation dudit port, et la possibilité d’y faire des opérations de déchargements de ses butaniers.

Poursuivant, il a indiqué que le port de Konta et son environnement immédiat offraient la possibilité d’ouvrir ce nouveau corridor et d’y implanter un complexe de stockage de grandes capacités, ainsi qu’un centre d’emplissage de bouteilles. Complexe qui pourrait permettre d’approvisionner certains pays limitrophes tels que le Mali et la Sierra Leone.

Abondant dans le même sens que M. Antoine GUDEFIN, Directeur Général de Géogas Entreprise, le Directeur Général de FAPGAZ SA, M Kaman Sadji DIALLO, indiquera que le processus d’implantation d’un terminal gazier était en cours d’élaboration, le futur site d’installation étant déjà identifié. Les études sont confiées à la Société Italienne PARESA, spécialisée dans la construction de ce type d’infrastructures.