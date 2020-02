Guinée-Bissau : Domingos Pereira accuse Macky Sall de vouloir imposer son président par la force

Domingos Simões Pereira, candidat à l’élection présidentielle bissau-guinéenne, a accusé le chef d’État sénégalais de vouloir imposer par la force le président qu’il soutient en Guinée-Bissau, comme il l’a fait en Gambie.

S’adressant aux journalistes à Luanda après une audience avec le président angolais João Lourenço, Simões Pereira a déclaré que le président du Sénégal, Macky Sall, « a supposé dans un tweet personnel que la CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest) devrait mobiliser des forces pour imposer le président qu’il pense devoir être placé en Guinée-Bissau, comme il l’avait déjà fait en Gambie.

« La Guinée-Bissau est un État souverain et indépendant, la proclamation de l’indépendance de la Guinée-Bissau a coûté des vies et il est important que le monde entier comprenne que les Bissauguinéens ne permettront pas qu’on leur impose un président qui ne correspond pas à ce que veut le peuple guinéen », a déclaré le candidat désigné par la Commission électorale nationale (CNE) comme ayant été battu aux élections.

Domingos Simões Pereira, également président du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC), a déclaré qu’il avait expliqué la situation politique en Guinée-Bissau au président angolais, considérant que « d’autres intérêts se cachent derrière le conflit électoral » et que « la question qui est actuellement débattue en Guinée-Bissau n’est pas seulement le conflit électoral ».

« Les autres intérêts sont ceux des pays qui supposent qu’ils ont un programme pour la Guinée-Bissau. Si je dis qu’au milieu de ce conflit électoral, il y a un pays voisin de la Guinée-Bissau qui suppose qu’il va lancer la vente aux enchères de plateformes d’exploration pétrolière, y compris celles qui se trouvent à l’intérieur du territoire de la Guinée-Bissau, je pense que cela donne une idée de ce qui nous arrive », a-t-il souligné.

Simões Pereira a noté que le président angolais « l’a écouté très attentivement » et « a posé plusieurs questions ».

« Et tout comme moi, lorsque nous avons découvert – je pense que le monde entier a été surpris – il a également été surpris par cette quantité de preuves, et pourtant une détermination à aller à l’encontre des lois de la Guinée-Bissau », a-t-il déclaré.

L’homme politique a souligné qu’avec la décision de la Cour suprême de justice (STJ), a rempli la question de l’ouverture des urnes et du recomptage des votes, acceptera « tout résultat, mais jamais imposé de l’extérieur ou par la volonté d’autres intérêts ».

« Nous sommes des légalistes, nous sommes des démocrates, et étant donné que c’est le choix du peuple guinéen, nous accepterons n’importe quel résultat », a-t-il déclaré.

De l’Angola, Domingos Simões Pereira a déclaré qu’il attendait le soutien de toujours, « qui est l’accompagnement, entre les États frères, comme c’est le cas de la relation entre l’Angola et la Guinée-Bissau.

« Ce que nous espérons, c’est que, quand tout le monde dit qu’il est fatigué, l’Angola ne soit pas fatigué d’écouter la Guinée-Bissau, quand tout le monde peut être fatigué de nous accompagner, l’Angola montre qu’il n’est pas fatigué d’accompagner la Guinée-Bissau, c’est ce que le peuple guinéen veut entendre, ou sentir, pour qu’il ait la force nécessaire, les énergies nécessaires, pour que son indépendance en vaille la peine », a-t-il dit.

La Commission nationale électorale (CNE) de Guinée-Bissau a confirmé mardi les résultats des élections présidentielles et la victoire de Umaro Sissoco Embaló, après avoir rejeté les plaintes présentées par le représentant de la candidature de Domingos Simões Pereira.

La Cour suprême de justice de Guinée-Bissau a ordonné au CNE de procéder à un nouveau dépouillement national des résultats après un recours déposé par le candidat désigné comme vaincu, Domingos Simões Pereira, alléguant des fraudes et des irrégularités dans le processus. La CEDEAO a menacé d’imposer des sanctions à toute personne qui perturberait le processus électoral et a appelé au dialogue entre le CNE et le STJ pour résoudre le différend électoral.

Selon le tableau national du second tour des élections présidentielles du 29 décembre, Sissoco Embaló a remporté le scrutin avec 53,55 % des voix, tandis que Domingos Simões Pereira a obtenu 46,45 %.

La candidature de Domingos Simões Pereira a présenté aujourd’hui un nouveau recours en contentieux électoral au STJ, qui fait également office de tribunal électoral en Guinée-Bissau.

Source : Lusa