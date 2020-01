Guinée-Bissau : Embalo a-t-il menti à ses femmes ?

Bissauactu, le site francophone de la Guinée-Bissau dit avoir ‘‘reçu un démenti de la cellule de communication du président élu de la Guinée-Bissau concernant la Guinéenne Tigui Mounir Camara qui se fait passer sur Facebook pour l’épouse du président élu de la Guinée Bissau’’. Le site a publié le démenti ci-dessous.

Démenti. De fausses informations présentent une guinéenne du nom de Tigui Mounir Camara comme l’épouse du président élu de la Guinée M. Umaru Sissoco Embaló. Mme Camara se présente comme telle sur les réseaux sociaux, pour des raisons que l’on ignore. L’équipe de communication de M.Embaló dément ces allégations et déclare que la seule et unique épouse de M.Embaló est Mme Dinisia Reis Embaló. Aliu Siga Djata

Conseiller en Communication du Président élu

Mme Embalo Tigui Mounir que guinee7.com a pu joindre, dit ne pas être concernée par ce ‘‘démenti’’ parce que selon, elle, elle a épousé le nouveau président bissau-guinéen à Dakar, chez son grand père qui se trouve être l’oncle du nouveau président. ‘‘Quand on se mariait, il m’a dit qu’il était divorcé. Si aujourd’hui, on lui trouve une autre première dame, cela ne me regarde pas. Moi je porte le nom de mon mari, et j’ai fait campagne pour lui. En plus je ne me suis jamais déclarée première dame. C’est le monde entier qui l’a dit, parce qu’il m’a vu avec mon mari. Vous pensez que ma personnalité et l’éducation que j’ai eue de ma famille me permettent de dire que je suis mariée à quelqu’un si (…)

lire la suite de l’article sur guinee7.com