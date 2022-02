Guinée-Bissau : l’attaque de la radio privée CFM « est un acte isolé » (police)

Salvador Soares, commissaire adjoint de la Police de l’ordre public de Guinée-Bissau, a déclaré lundi que l’attaque visant plus tôt dans la journée la radio privée Capital FM à Bissau était « un acte isolé » dont les assaillants restent encore à identifier.

Il a précisé lors d’une conférence de presse qu’elle avait été perpétrée par « un groupe d’hommes bien armés à bord d’un pick-up blanc à double cabine, mais non identifiés ».

Le colonel Soares a également lancé un appel à la population « pour qu’elle puisse collaborer avec la police afin d’identifier et démanteler ce groupe des criminels ». Selon lui, « la situation sécuritaire est de plus en plus complexe et nécessite la collaboration de tout un chacun ».

La direction de Capital FM a indiqué que trois journalistes et techniciens avaient été « grièvement blessés » au cours de cette attaque, tandis que la police dit qu’il « y a eu juste quelques personnes légèrement blessées ». La radio Capital FM est l’une des voix critiques du régime du président Umaro Sissoco Embalo.

Xinhua