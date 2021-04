Guinée : célébration de la 25ème journée africaine de prévention des risques professionnels, ce jeudi

A l’instar des autres pays de d’Afrique, la Guinée, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a célébré ce jeudi 29 avril 2021, dans un complexe hôtelier de la place, la 25ème Journée Africaine de la prévention des risques professionnels.

Les travaux de cette journée lancés par le ministre du Travail, Dr. Mamadou Ballo, ont pour thème central cette année: ‘’Impact de la COVID-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux de santé et de sécurité au travail dans l’espace JAPRP”.

« Célébrée le 30 Avril, la Journée Africaine de la prévention des risques professionnels promeut la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles dans la sous-région. Cette journée offre l’occasion d’attirer l’attention de l’opinion nationale sur les questions de sécurité et de santé professionnelle dans nos pays », a déclaré le Directeur général de la CNSS, Malick Sankhon.

« A la date du 26 avril 2021, 968 agents de santé ont été infectés par la COVID-19 sur un total de 22.085 cas confirmés en République de Guinée », a rappelé le représentant de l’OMS, Mamadou Oury Baldé.

Quant au ministre de la Fonction publique et du Travail, Dr. Mamadou Ballo, il a tenu à rassurer en ces termes : « Je tiens à vous assurer que le gouvernement est résolument engagé à vos côtés pour toutes les actions et politiques de développement d’une culture de prévention et de promotion de la santé et de la sécurité au travail en Guinée. »

A préciser que chaque année, le monde enregistre des millions de cas de morts dans le cadre du travail ou par le fait du travail.

Elisa Camara

