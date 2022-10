Le ministre Wright ordonne d’engager des poursuites contre l’ex-ministre Mamadou Ballo

Le garde des sceaux, le ministre de la justice et des droits de l’Homme ordonne le procureur général près la cour d’appel de Conakry d’engager des poursuites judiciaires contre l’ancien ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la modernisation de l’administration, Mamadou Ballo et autres pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, corruption enrichissement illicite et complicité.

Dans la note dont Mediaguinee détient copie, Alphonse Charles Wright indique avoir été saisi d’un rapport du secrétariat général de la présidence relatif à la fonction publique guinéenne.