Guinée-Côte d’Ivoire : la fermeture de la frontière commence à se ressentir chez les habitants de la zone (témoignage)

Une jeune Guinéenne de 18 ans venue de la préfecture de Labé a été déclarée porteuse du virus Ebola à Abidjan, le samedi 14 août 2021. Face à cette résurgence de cette maladie, on apprend que les autorités ivoiriennes ont fermé leurs frontières terrestres avec la Guinée, au lendemain de la découverte de cette patiente zéro. Joint au téléphone, le vice-président du district de Moribadou, dans la sous-préfecture de Diassou, une localité située à 18 km de Waninou, la première préfecture ivoirienne, a confirmé l’information avant de préciser que présentement les citoyens de cette zone commencent à manquer de nourriture.

« Présentement, la frontière est fermée. C’est avant-hier, avec une grande surprise, que nous avons entendu que la frontière est fermée compte tenu de l’affaire de maladie vers la Côte d’Ivoire en provenance de la Guinée. Nous sommes à 18 km de Waninou, la première préfecture de la Côte d’Ivoire. Moribadou est situé entre la Guinée et la Côte d’Ivoire. La première sous-préfecture de la Guinée, c’est Diassou. Entre Moribadou et Diassou, il y a 35 km. Donc, vraiment, présentement, la population souffre. Nous n’avons pas autre chose à manger. Tous nos mangers viennent de la Côte d’Ivoire. Du fait que la frontière soit fermée, nous ne savons pas quoi faire. En plus, les voyageurs sont nombreux. Il y a un lieu près de la frontière. Là, il y a plein de gens. Il y a des camions qui se retournent. On ne comprend rien », s’inquiète Alexis Kolié.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224620 44 25 83