Guinée/Covid-19: Interdiction des concerts, spectacles: les acteurs sont mécontents ! (Par Aly Léno)

La COVID-19 est une réalité et personne en Guinée ne l’ignore. Nous constatons et saluons les efforts consentis par le gouvernement. Mais dans les prises de décisions en haut là bas, nous constatons qu’elles sont prises en fonction des têtes, des intérêts, des pouvoirs et autres enjeux.

Le secteur culturel contribue énormément à la paix, l’union, la cohésion sociale et au développement économique d’une Nation. Ça au moins vous le savez. Même si les statistiques malheureusement manquent dans vos bases de données. Toute chose à corriger.

Le match AS Kaloum contre le Horoya AC a mobilisé de milliers de spectateurs au stade du 28 septembre et retransmis en direct sur Cis Medias ont choqué de nombreux artistes et acteurs culturels qui ont été interdits d’organiser des spectacles, concerts et autres manifestations depuis des mois. Les images font le tour des réseaux sociaux.

Pour prendre des décisions concernant le sport en général et le foot en particulier, les autorités gouvernementales et sanitaires consultent “sagement” les patrons de cette colporation. Et c’est normal, parce qu’il ya les Antonio Souaré, KPC, Général Mathurin Bangoura, Commissaire Paye et bien autres.

Mais quand il s’agit de prendre des décisions concernant les arts et la culture, kabako!!! Aucune consultation, les décisions tombent “gbich” et bienvenue les dégâts. Aujourd’hui, je pense avoir ce manque de consultation. Le secteur culturel ne regorge pas de puissants décideurs, de milliardaires, de vrais chefs d’entreprises, d’une presse culturelle forte, d’hommes et femmes influents pour nous consulter.

Pour remédier à cette situation, il est grand temps que les artistes et acteurs culturels mettent leur égo de côté, se retrouvent, se parlent, s’unissent et mettre toutes leurs énergies positives ensemble pour se faire entendre et se respecter.

Les arts et la Culture ont tout donné à ce pays, sa dignité et sa fierté. Ne l’oubliez jamais chers dirigeants. Le développement social et économique de la Guinée passe aussi par la Culture.

Vive les arts et la Culture.

Ensemble, nous vaincrons !

Aly Bongo LENO

Journaliste et acteur culturel