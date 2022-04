Guinée : Damantang Albert Camara, Ibrahima Kourouma et Mamadi Camara déférés à la CRIEF

Après plusieurs semaines d’auditions à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN), les anciens ministres Damantang Albert Camara, Mamadi Camara et Ibrahima Kourouma ont été déféré ce mercredi 20 avril, à la CRIEF.

Selon nos informations, l’ex ministre de la sécurité et de la protection civile, ceux de l’urbanisme, de l’habitat et l’aménagement du territoire et de l’économie et des finances vont à la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour être entendus.

L’ancien ministre des hydrocarbures, Djakaria Koulibaly, en détention provisoire à la maison centrale de Conakry depuis quelques jours a aussi été aperçu dans les locaux de la CRIEF, ce mercredi 20 avril.

Focus Mediaguinee