Guinée : des acteurs de la société civile et médias imprégnés en DSSR

En République de Guinée, l’avortement est illégal selon la disposition de la loi N°10 du 10 juillet 2000 portant santé de la reproduction. Cette loi accorde des dérogations pour cause thérapeutique, de viol ou d’inceste.

Si à ce jour aucun décret d’application de cette loi n’a été encore pris, il en résulte un vide juridique pouvant être considéré comme une opportunité à saisir. Vide qui occasionnerait les avortements clandestins.

C’est dans cette optique que le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et l’Environnement (REMAPSEN) a organisé ce jeudi 25 mars à Conakry un forum national sur l’imprégnation des hommes et femmes des médias en droit de la Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR) avec pour thème “contexte institutionnel et législatif des avortements clandestins”.

Objectif, sensibiliser et développer la visibilité des pouvoirs publics sur l’application de leurs engagements internationaux concernant les droits à la santé de la reproduction des jeunes filles et femmes. Dix hommes et femmes de médias et quinze acteurs de la société civile ont pris part à cette session pour parler des enjeux et défis liés au respect de ces droits.

Selon le coordinateur national du REMAPSEN, Moussa Iboun Conté, le but de cette activité vise aussi à attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’engagement que les pays africains ont pris devant l’Union africaine depuis mon 2003, à savoir la transposition de certains thèmes du protocole de Maputo par rapport sur les droits à la Santé Sexuelle et Reproductive.

« C’est une action de plaidoyer qui va commencer au terme de ce forum vers les pouvoirs publics pour qu’on créé des conditions de transposition de certains thèmes du protocole de Maputo dans la législation guinéenne, et qui prend en compte un certain nombre des facteurs de certaines conditions spécifiques qui sous-tendent l’avortement sécurisé », explique-t-il.

Ibrahima Sékou Sow, consultant en communication et formateur à cette occasion, a parlé du et de la responsabilité dans la promotion des DSSR. « Vous savez que les médias constituent aujourd’hui un outil incontournable dans la vie de nos sociétés. Que ça soit dans le secteur de la santé, le secteur de l’environnement, que ça soit dans le secteur de l’économie, dans le secteur social, dans la citoyenneté, les médias constituent une goutte essentielle pour amener les gens à adopter des comportements à moindres risques dans le secteur de la santé. Ils sont aussi indispensables pour faire amener les institutions républicaines, le gouvernement à adopter des lois et respecter les engagements au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau mondial. Donc c’est dans ce cadre si on peut parler du protocole de Maputo dans le cadre de la santé de la reproduction et des droits de la femme, c’est parce que la Guinée a ratifié ce protocole et donc il faut l’appliquer dans toute sa mesure notamment au niveau de l’article 14 pour que les femmes puissent avoir accès à la planification familiale, que les femmes soient protégées, que les jeunes filles, les adultes et tout le monde s’impliquent vraiment, pour que la femme retrouve sa place normale dans la société au même titre que les hommes », a-t-il indiqué.

S’exprimant au nom des participants, Maciré Camara a rassuré les organisateurs de leur engagement « à tout mettre en œuvre pour sensibiliser les populations et les autorités sur les droits de la santé sexuelle et reproductive a savoir les méfaits de l’avortement clandestin. Nous nous engageons à mener des plaidoyers pour la vulgarisation du protocole de Maputo par les autorités guinéennes », dira-t-elle.

Avant de clôturer la session, Dr Dansa Kourouma président du CNOSCG a demandé que soit fait un travail de relecture des textes juridiques existants en matière de santé à travers la création d’une commission de travail.

Maciré Camara