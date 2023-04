Guinée : des réformes gouvernementales enclenchées pour dynamiser les secteurs du Commerce et des Transports

Le carême chrétien a pris fin et le jeûne musulman tend à sa fin mais les Guinéens n’auront pas connu assez de difficultés pour s’approvisionner en denrées de première nécessité. Cela s’explique par l’anticipation des nouvelles autorités, notamment le ministère du Commerce de l’Industrie et des PME, quant à la conformité des prix des articles sur les marchés du pays. Ces réformes selon le Gouvernement, sont essentielles pour stimuler l’économie et améliorer la qualité de vie des citoyens.

C’est en ce sens que le 21 mars dernier, qu’une mission d’inspection du département du Commerce, composée du corps des agents assermentés et conduite par le Directeur national du Commerce intérieur et de la Concurrence, s’est rendue au marché Niger, où la phase pilote d’une opération de vérification a été lancée. Objectif: veiller à l’application des prix des denrées, ceci pour le bonheur des consommateurs.

Ces agents, aussi bien à Kaloum que dans la commune de Dixinn, ont procédé à la fermeture de certaines boutiques qui ont fait l’objet d’augmentation de prix sur les denrées alimentaires, en violation de l’acte réglementaire pris à l’effet du plafonnement de ces prix.

» Nous avons observé un point de vente qui n’est pas dans les normes et les agents ont procédé à sa fermeture. Ensuite des saisies ont été faites, qui portent notamment sur l’oignon, le sucre, dans un magasin qui n’a pas fait l’objet de respect de normes», avait laissé entendre le Directeur national du Commerce intérieur et de la Concurrence, Émile Yombouno, lors d’une tournée effectuée le 21 mars 2023 à Conakry.

Autre réforme intervenue également dans ce secteur sous la direction du Premier ministre Goumou, c’est aussi la mise en place d’une série de mesures devant aider à réduire les coûts, notamment en réduisant les taxes sur certains produits, en augmentant les importations, ce, grâce à la franche collaboration avec la douane et les opérateurs économiques.

Autre réforme majeure opérée par le Gouvernement de la transition, concerne la construction et réhabilitation des aérodromes à l’intérieur du pays ainsi que l’agrandissement d’un aéroport dans la capitale guinéenne. Cette mesure a été prise en réponse à la demande croissante de voyages aériens mais aussi à la nécessité de développer les infrastructures du pays. C’est dans ce contexte que le Premier ministre Chef du Gouvernement, Dr Bernard Goumou, a effectué une récente tournée dans les régions de Labé, Mamou en passant par Faranah, Kankan et N’Zérékoré, où la pose des premières pierres a eu lieu.

L’extension de ces aérodromes à l’intérieur du pays selon les nouvelles autorités, facilitera les déplacements des citoyens et stimulera le tourisme, en offrant un accès plus facile à certaines destinations populaires. Cela aura également un impact positif sur l’économie en encourageant les investissements et en créant de nouveaux emplois.

Quant à l’agrandissement de l’aéroport de la capitale, qui permettra de construire un nouveau terminal passager de 32.000 m2 soit 3 hectares, trois fois de celui actuel. Cette réforme est non seulement essentielle pour répondre à la demande croissante de voyages aériens, mais de mieux accueillir les passagers et les avions, et de réduire également les temps d’attente au contrôle de sécurité.

Au titre des acquis qui vont résulter de cette extension selon le Directeur général de la SOGEAC, figurent entre autres : un nouveau terminal passager de 32.000 m2 ;

un nouveau terminal Cargo de 3.600 m² ; les bureaux administratifs de la SOGEAC ;

une tour de contrôle ;

une nouvelle caserne des pompiers ;

une nouvelle centrale électrique ;

un pavillon présidentiel ;

un bâtiment de la GTA ; un complexe hôtelier mais aussi la rénovation de la piste et des voies de circulation.

« Ces chantiers spectaculaires comme je viens de le décrire, impliquent des modifications structurelles et une coordination rigoureuse car certains travaux doivent se faire avec le maintien de l’exploitation », avait précisé Namory Camara lors de la cérémonie de lancement.

» La capacité de traitement de notre aéroport va être portée à 3 millions de passagers par an, avec toutes les commodités propres aux aéroports les plus modernes et les conditions de sécurité et de sûreté les plus adaptées. Cet aéroport qui sera respectueux de l’environnement, sera pourvu d’une alimentation en énergie solaire. Ce qui en fera, dans ce cadre, l’unique en Afrique de l’ouest », avait dit le ministre des Transports, Félix Lamah.

Au nom du Président de la transition,

Dr. Benrard Goumou qui a lancé ces activités, avait fait remarquer que les infrastructures aéroportuaires contribuent à l’émergence des entreprises locales, tout en accroissant l’attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers.

« L’aéroport international Ahmed Sékou Touré, la vitrine de la Guinée nouvelle, avec des installations nouvelles, un personnel

compétent, des normes de sûreté au top, du confort pour les passagers, doit rester agréable et compétitif. Nous devons pouvoir revendiquer le macaron de référence sur les côtes de l’Afrique de l’ouest », a-t-il indiqué.

Sâa Robert Koundouno