Guinée, drogue, terrorisme : Nana Akufo-Addo chez Embaló, ce dimanche

Nous venons de l’apprendre. Le président ghanéen et président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao Nana Akufo-Addo est attendu ce dimanche à Bissau, chez son homologue Umaro Sissoco Embaló.

Selon nos informations, le chef de l’Etat du Ghana évoquera la fermeture de la frontière avec la Guinée, le florissant trafic de drogue à Bissau mais aussi la lutte contre le terrorisme.

Lors du dernier sommet de la Cedeao à Accra, Embaló s’était élevé contre la signature d’un accord de défense entre Conakry et Dakar suite à la fermeture des frontières guinéennes à la veille de la présidentielle d’octobre dernier. Non sans dire qu’il ne signera jamais un tel accord avec la Guinée parce que “nous devons dire la vérité au président Alpha (Condé). Il n’avait pas le droit de fermer les frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierre Leone. Je n’enverrai jamais des ministres pour signer ces types d’accords”.

Focus de Mediaguinee