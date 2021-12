Guinée : EDG achète du courant avec la Côte-d’Ivoire pour alimenter la ville de N’Zérékoré

Dans le cadre du projet d’interconnexion des réseaux électriques de la Côte-d’Ivoire- Libéria-Sierra-Léone-Guinée (CLSG), la Guinée a signé le 30 novembre, un contrat d’achat d’énergie avec la Côte-d’Ivoire.

Selon les termes du contrat signé entre l’État guinéen à travers Electricité de Guinée (EDG) et l’État ivoirien représenté par CI Energies et la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), la Côte-d’Ivoire s’engage à fournir onze (11) mégawatts, soit environ 80 gigawattheures par an pour alimenter la région de N’Zérékoré, en électricité.

Pour le directeur général d’EDG, la signature est le fruit d’une collaboration fructueuse entre les deux États.

« au-delà des potentialités énergétiques de la Guinée, cette signature démontre de la fructueuse collaboration fraternelle qui unie nos différents pays en général et avec pour objectif pour le Gouvernement guinéen en particulier, de fournir aux populations guinéennes plus d’énergie, de qualité, tout veillant au respect des engagements de chaque partie prenante », a souligné Bangaly Maty, le DG d’EDG.

De son côté, le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l’énergie admet que la signature du contrat permettra de fournir de l’électricité à la Guinée, à la satisfaction de tous.

« Grâce au projet CLSG, nous sommes en mesure d’exporter vers l’Ouest de la Côte d’Ivoire et à la suite nous activerons le disjoncteur pour vendre l’électricité à la Guinée à la grande satisfaction de tous », s’est réjoui Thomas Camara, le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l’énergie.

Le contrat signé entre les deux États court jusqu’en en 2023.

Par ailleurs, le directeur général d’EDG a promis que dans un avenir proche, la Guinée commencera aussi à fournir de l’électricité à la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, le Libéria et la Sierra-Léone, dans le cadre du même projet.

Sadjo Bah