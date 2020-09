Guinée forestière : des prêcheurs de paix et de quiétude sociale appelés Frédéric Loua et Rémy Lamah

Les ministres Frédéric Loua et Rémy Lamah sont dans la région forestière depuis quelques jours. Ces personnalités sont sur place pour prôner la paix et la cohésion sociale entre les communautés locales.

Jeudi, 17 septembre 2020, Frédéric Loua et Rémy Lamah ont rencontré le préfet, les maires et les sous-préfets pour échanger autour des questions essentielles de développement et de paix dans la région.

Cette mission se poursuivra dans la région, les prochains jours, afin de réunir les fils et filles autour d’un idéal commun “La Paix”.

Faut-il le rappeler, le ministre des pêches Frédéric Loua et celui de la santé Rémy Lamah, ne sont pas à leur première initiative. De façon périodique, ils effectuent des missions de sensibilisation dans la région forestière.

