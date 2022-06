Guinée: interdiction à tout militaire de se déplacer hors de son unité sans autorisation 

Dans un communiqué rendu public à la télévision nationale au JT de 20h30 de ce lundi 06 juin, le chef d’état- général des armées, Colonel Sadiba Koulibaly a interdit à tout militaire de se déplacer hors de son unité sans autorisation. Il a également instruit aux commandants d’unités de procéder à des contrôles rigoureux et inopinés par semaine.

« Tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité sans autorisation sera immédiatement interpellé et mis à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie pour des faits d’enquêtes. Le chef d’état major général des armées ordonne à tous les commandants d’unités de procéder à des contrôles rigoureux et inopinés par semaine. Les chefs d’état d’état-major sont chargés de veiller à l’application stricte du présent communiqué. Toute défaillance de la présente disposition engage le militaire concerné et son commandant d’unité », a indiqué colonel Koulibaly communiqué.

Elisa Camara

