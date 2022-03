Guinée : la 4ème édition de Digitalk tenue à Conakry

La société de téléphonie mobile, Orange Guinée a tenue ce samedi, 05 mars, à Conakry, la quatrième édition de Digitalk placée sous le thème « les métiers du numérique, un secteur d’avenir ».

A travers un panel, des spécialistes en ressources humaines et du numérique ont expliqué aux participants, aux abonnés d’Orange et au public, les défis et enjeux liés aux métiers du numérique.



« C’est un temps d’échanges entre experts et tout type de participants qui ont besoin d’avoir des éclaircissements sur certains sujets liés au digital, en l’occurrence le numérique. Cet événement n’est pas le fruit du hasard, parce qu’il a été créé justement dans le but de répondre à un certain nombre de préoccupations que peuvent avoir les abonnés Orange sur des questions diverses. Au-delà de cette 4ème édition qui a abordé les métiers du numérique comme secteur d’avenir, il y a eu d’autres thématiques qui ont été abordées avant, à savoir : le digital comme vecteur de développement, la cyber sécurité, la protection des données », a expliqué Zouliath Bérangère Quenum, chargée de la communication institutionnelle de Orange Guinée avant d’ajouter :

« Donc ce sont des sujets qui à la fois correspondent à l’écosystème, mais qui sont collés aux tendances du moment. Parce que le digital c’est quelque chose qui ne cesse d’évoluer, les tendances ne cessent de changer, les changements ne cessent de s’opérer. Donc, pour coller à tout cela et proposer, en tant qu’opérateur, des réponses sur ce sujet-là, nous Orange avons décidé d’organiser ce type d’événements et nous en sommes à la 4ème édition… Orange a déjà mis un certain nombre de formations pour accompagner les porteurs de projets par ces thématiques abordées, notamment l’employabilité, booster l’employabilité des jeunes en l’occurrence. Donc, il y a déjà des formations qui ont démarré depuis décembre 2021 et qui visent à accompagner ces jeunes à être en phase avec le marché de l’emploi aujourd’hui, que ce soit à être intégré dans des entreprises ou développer leurs propres projets ».

Hervé Vincent Kourouma, un des panelistes admet que l’initiative de Orange Guinée permet de se préparer aux métiers du futur car selon lui : « Les recherches ont démontrées que 85% des métiers qui doivent arriver en 2030 ne sont pas encore connus et ces métiers sont beaucoup liés au digital. Donc, le fait d’anticiper en appelant des experts pour aborder ces sujets là, je pense que c’est un grand pas », a-t-il rappelé.

Pour faire face aux enjeux et aux défis liés aux métiers du numérique, Hervé Vincent Kourouma estime que : « Il faut l’implication de l’État à travers ses ministères de l’enseignement pré-universitaire, de l’enseignement technique et l’AGUIPE pour mette à la disposition de ces départements les données réelles, les métiers les plus pourvus dans les organisations. Entrer en contact avec l’entreprise, récupérer par exemple les fiches de poste pour connaître quelles sont les compétences recherchées par les métiers de ce genre et puis les mettre à la disposition des universités, des centres de formation afin d’insérer ces compétences au sein de nos universités. Si l’État s’implique, on peut récupérer le gap perdu ».

« Il faut faire la mise à jour des compétences. Les jeunes doivent profiter de l’importance du gain d’opportunité pour apprendre parce que c’est l’époque des données où les gens partagent gratuitement le savoir », a conclu Hervé Vincent Kourouma.

Sadjo Bah