Guinée : la 6è édition du festival « Univers des Mots » prévue du 13 au 20 février (organisateurs)

Après plusieurs reports, la 6ème édition du festival « Univers des Mots » se tiendra finalement en Guinée, précisément à Conakry, au studio Kira de Kipé, au terrain de la ferme de Kaporo et eu Centre Culturel Franco-guinéen du 13 au 20 février 2022. Cette annonce a été faite au cours d’une conférence de presse animée par les organisateurs, accompagnés du directeur du Centre culturel Franco-guinéen et de quelques metteurs en scène venus d’ici et d’ailleurs. Cette année, le thème choisi est « Ensemble ».

D’abord, Bilia Bah,directeur général du Festival Univers des Mots a tenu à préciser que c’est un festival de théâtre qui va se passer à Conakry. Avant d’indiquer pourquoi il va se passer en Guinée.

« Parce que le théâtre est l’une des disciplines les plus généreuses de la culture qui permet de forger des mentalités, qui permet de construire des hommes. Et notre pays en a besoin. L’une des urgences de notre pays aujourd’hui, ce sont les mentalités. Et pour construire ces mentalités, on invite des créateurs, des artistes qui viennent d’un peu partout, d’Afrique, mais aussi d’Europe à se retrouver avec des artistes guinéens et ils sont là depuis mi-janvier. Ils ont pendant un mois réfléchi sur des spectacles, ils ont discuté, ils se sont rencontrés, ils ont tissé des liens d’amitié, des liens pour pouvoir développer des choses qu’ils vont nous montrer du 13 au 20 février », a-t-il indiqué.

Ensuite, il a parlé de la particularité de cette 6ème édition. « Cette année déjà on le fait dans un contexte assez difficile. On a dû reporter cette édition plusieurs fois mais la particularité de cette année, c’est que nos artistes qui sont là ont encore plus de détermination. Autant il y a des défis, autant il y a des obstacles, autant les créateurs viennent encore avec plus d’envie, plus de faim de faire des choses. Et aussi la particularité, c’est le thème. On eu des thèmes comme la migration, l’assainissement et autres. Mais cette fois on est encore dans un thème plus profond qui nous interpelle plus, « Ensemble « . On vit quand même au 21 siècle, on est en train de faire une conférence de presse mais on ne sait pas qu’on est en train peut-être de frôler la troisième guerre mondiale avec ce qui se passe en Ukraine. Alors qu’on a déjà une crise sanitaire et il y a des gens, des politiques qui n’en ont rien à foutre et qui sont en train de s’amuser avec le feu. Donc, c’est comment, par rapport à notre métier, on peut avoir des thèmes comme Ensemble. On réfléchit par rapport à ça », a-t-il déclaré.

Plusieurs activités sont prévues au cours de cet évènement. Certains participants venus d’Afrique et d’Europe, ont, à tour de rôle, pris la parole pour parler de leur motivation et de ce qu’ils auront à présenter pendant le festival.

Christine Finda Kamano