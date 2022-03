Guinée: la CATRE propose une transition de 5 ans 

Une coalition des acteurs de la société civile dénommée Coalition des Acteurs pour une Transition Réussie (CATRE), a, lors d’une conférence de presse qu’elle a animée ce mardi 1er mars 2022, à la maison de la presse, sous le thème: «Quelle durée optimale pour la transition ? Proposition d’un chronogramme et du contenu de la transition.», proposée une transition de 5 ans pour pouvoir sortir de la période transitoire en République de Guinée.



À sa prise de parole, le coordinateur national de la CATRE, Mamoudou Dioumessy, a déroulé les activités qu’il propose de réaliser au cours de la transition en trois (3) axes que sont le Contenu local, des Actions Économiques et en fin des Actions Politiques.

Sur le volet local, il s’agit, dit-il, de faire un « Recensement général de la population ; l’Identification de la population; la campagne de sensibilisation sur toute l’étendue du territoire national, pour aller parler de paix et de la réconciliation nationale.» Sur le volet Économique, il faut faire entre autres des « Audits au sein des entreprises étrangères et nationales, la récupération des biens mobiliers et immobiliers de l’Etat de 1958 à nos jours et même avant 1958 et l’assainissement du fichier de la fonction publique.» Et enfin, des actions politiques au cours desquelles il faut « établir un nouveau fichier électoral;rédiger une nouvelle constitution et l’adopter par voie référendaire; l’organisation des élections échelonnées; l’installation du nouveau président démocratiquement élu et la mise en place de tous les organes de la transition.», a énuméré M. Dioumessy.

Poursuivant, cette association de la société civile a fait également part de ses propositions, à savoir: «Mettre les verrous possibles pour limiter le nombre de mandats à 2;Éviter les candidatures à vie au sein des formations politiques; faire la promotion des langues nationales ( faire le choix d’une seule langue nationale), bannir toutes les organisations à caractère communautaire et des ressortissants de telle ou telle localité ou préfecture…»

Pour justifier ces diffèrentes propositions, Mamoudou Dioumessy dira qu’il faut prendre le temps nécessaire pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs du passé et de le faire quel que soit le temps que ça va prendre « A notre entendement, pour la réalisation de ce contenu, nous avons dit qu’il faut 5 ans mais ce contenu peut être réalisé dans 3 ans mais tout dépend des acteurs qui vont mettre en œuvre ce contenu. Mais ce que nous demandons, c’est la réalisation de ce contenu pour ne pas revivre une nouvelle transition en Guinée, parce que la transition fait très mal. La réussite de la transition c’est l’affaire de tous, vous la presse, nous acteurs de la société civile, les partis politiques ont une partition à jouer. Alors il ne faut pas céder à la manipulation.»

Pour finir, la CATRE demande au CNRD et aux membres du gouvernement de déclarer leurs biens et de procéder à l’ouverture d’un cadre dialogue avec tous les acteurs de vie nationale.

Mamadou Yaya Barry

622266708