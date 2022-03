Guinée : la CEDEAO et l’ONU demandent la mise en place d’un cadre de dialogue avec les acteurs sociopolitiques (Communiqué)

La mission conjointe de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel qui a récemment séjourné en Guinée a livré les conclusions de sa mission.

Dans un communiqué, la mission de la CEDEAO et de l’ONU ont relevé quelques points positifs sur le déroulement de la transition guinéenne notamment : la libération d’Alpha Condé et la mise en place du conseil national de la transition (CNT) entre autres.

Cependant, la mission conjointe de la CEDEAO et de l’ONU indique dans son communiqué final être préoccupée par l’absence d’un chronogramme acceptable pour le retour à l’ordre constitutionnel. Elle demande aux autorités de la transition de la mise en place d’un cadre de dialogue avec les acteurs sociopolitiques pour éviter la détérioration de la cohésion sociale.