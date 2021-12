Guinée : la Cedeao exige au CNRD le respect du délai de six mois pour les élections

Le 60è sommet ordinaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) tenu dimanche à Abuja, au Nigéria a clos ses travaux. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour dont la situation en Guinée et au Mali.

Concernant le cas guinéen, les chefs d’Etat maintenu les sanctions et ont exigé le delai de six mois pour la tenue des élections

« En ce qui concerne la Guinée, la Conférence se félicite de la décision récente des autorités de transition de permettre à l’ancien Président Alpha Condé de rentrer chez lui librement. La Conférence a été informée par les Autorités de transition que le Conseil National de Transition sera en place d’ici fin décembre 2021. La Conférence reste très préoccupée par le fait que plus de trois (03) mois après le Coup d’État, un chronogramme pour le retour à l’ordre constitutionnel n’a toujours pas été publié. La Conférence insiste sur la nécessité de respecter le délai de six (6) mois précédemment décidé pour la tenue des élections et urge les autorités de la transition de soumettre rapidement le chronogramme pour les élections devant se tenir dans le délai arrêté. La Conférence décide du maintien des sanctions initialement imposées », lit-on dans le communiqué final.

Maciré Camara