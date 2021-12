Guinée : la difficile question mémorielle (Youssouf Sylla)

Il s’agit d’une question centrale que la surchauffe des esprits empêche peut-être encore d’aborder avec lucidité. Un acte banal pour les uns (la baptisation de l’aéroport internatiinal de Conakry au nom du premier président de la Republique, Ahmed Sekou Toure) devient pour les autres une énorme attaque à la mémoire des victimes du régime qu’il a incarné.

En Guinée, les divisons sur l’interprétation du passé sont totales et à hautes charges émotives. Les réactions qu’elles suscitent également dépendent, à y regarder de près, de l’appartenance ethnique des contradicteurs. Ainsi, le regard sur le passé est en grande partie fait sous un double prisme: ethnique et politique. Ce qui est loin de favoriser l’émergence d’une démarche objective en la matière.

Ce qui est sûr par ailleurs, les personnalités politiques qui ont eu le privilège de diriger jusque là la Guinée sont toutes clivantes et controversées au sein de l’opinion. Qu’il s’agisse de SékouToure, de Lansana Conté de Dadis Camara ou encore d’Alpha Condé. A chaque régime incarné par l’un ou l’autre dirigeant, est reproché des crimes de masse qui continuent de hanter l’esprit des victimes.

Au-delà de ce constat, il y a nécessité d’agir pour permettre aux guinéens de solder leur passé. La « Justice Transitionnelle » me parait être un bon moyen pour y parvenir. D’apparition récente, cette forme de justice permet de traiter les crimes de masse dans un esprit de réconciliation après bien entendu, l’établissement de la vérité, l’identification des responsables, la réparation des torts commis aux victimes et leur réhabilitation. La justice transitionnelle prévoit également un ensemble de mesures symboliques pour constituer et entretenir la mémoire collective sur les crimes commis, l’objectif étant de faire en sorte que les générations prochaines se souviennent de ce qui s’était passé pour ne jamais répéter les mêmes erreurs.

La Guinée a besoin de cette forme de justice pour remettre en place les pièces éparses de son puzzle national.

Youssouf SYLLA, juriste