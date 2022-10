Comme au Tchad, la France a, à travers son Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, exprimé sa préoccupation quant à l’arrestation de personnalités politiques et de la société civile et déploré « le recours excessif à la force et l’utilisation alleguée d’armes létales lors du maintien d’ordre lors des manifestations organisées par l’opposition ». Non sans rappeler sa condamnation du coup d’Etat du 5 septembre 2021.