Guinée : la LONAGUI certifiée à la norme ISO 9001 version 2015

Dans le cadre de l’amélioration de sa performance globale, la loterie nationale de Guinée (LONAGUI) a lancé officiellement ce vendredi 04 juin, son programme de certification ISO 9001 version 2015.

L’objectif visé est d’accroître non seulement la confiance de ses clients mais aussi d’améliorer ses performances.

Selon la directrice générale qui a présidée le lancement officiel, la LONAGUI pourra à travers la certification se démarquer pour faire mieux que la plupart des entreprises guinéennes.

« En effet, la certification est un gage de sérieux et de mise en application des bonnes pratiques. Grâce à la certification, la LONAGUI pourra, on le croit fermement, se démarquer pour faire mieux que la plupart des entreprises guinéennes, ou tout au moins intégrer durablement le cercle restreint des meilleurs d’entre-elles. (…) L’enjeu de toute entreprise privée ou publique est donc de savoir comment donner la confiance nécessaire à ses parties prenantes. La conformité à la norme ISO 9001 répond à ce besoin. Elle fournit la preuve de l’efficacité du fonctionnement interne de l’entreprise et peut se traduire par la fidélisation et l’élargissement de la base client de cette dernière » a expliqué Aminata Sylla, la directrice générale de la LONAGUI avant d’évoquer les multiples avantages de la certification : « Définition claire de ses objectifs, identification de nouvelles opportunités d’affaires, assurance d’une cliente régulière, réponse aux exigences légales et réglementaires, réduction des coûts de non qualité (disfonctionnements, non conformités, réclamations), homogénéisation du fonctionnement de l’entreprise avec ses différents départements, la garantie du professionnalisme donnée aux clients, aux fournisseurs et autres partenaires, la reconnaissance internationale, argument de vente » a-t-elle ajoutée.

A la reprise du PMU Guinée par la LONAGUI en 2019, l’entreprise s’est engagée dans l’exploitation et s’est fixée de nouveaux objectifs.

« A la fin du contrat avec PMU Guinée, le conseil d’administration de la LONAGUI a demandé à la nouvelle direction de reprendre entièrement cette entreprise. Ce n’était pas un pari aisé avec des menaces, des tentatives de corruption au sein du conseil d’administration mais on a formé une équipe soudée pour résister à toutes ces tentations. C’est ce qui nous a permis de reprendre le PMU Guinée en août 2019. Le conseil d’administration était agréablement surpris par l’équipe de la LONAGUI. A la fin de l’exercice, nous avons versé au compte du trésor public, de 2 milliards, nous sommes montés à 45 milliards Gnf », a indiqué Ibrahima Kalil Konaté, le président du conseil d’administration de la LONAGUI. Et d’ajouter : « Nous avons témoigné tout notre soutien à la directrice générale. Dans l’exploitation, on a crée de nouveaux segments de jeu qui sont devenus aujourd’hui des réalités sur le terrain. Le 26 mai dernier, le CA a voté un budget pour 2021 d’un montant de 157 220 353 042 Gnf. Et à cause de la performance, nous avons demandé à la directrice générale de tout faire pour partir de 45 à 61 milliards, à la fin de l’exercice 2021. Tout ce qui a été fait montre que nous sommes sur le bon chemin. Nous voulons être connu sur le plan international et cela ne peut pas se faire sans la certification ISO. C’est pourquoi la direction a accepté de travailler avec le cabinet ISC ».

Selon le manager du ISC, son cabinet va opérer sans complaisance mais avec beaucoup d’efficacité avec la LONAGUI.

« En nous invitant à mettre la LONAGUI aux normes internationales, je voudrais vous dire merci. Merci d’avoir compris que dans nos pays, nous avons besoin d’administration forte, des organisations. Et la démarche de la Guinée constitue un défi important dans les politiques de modernisation des administrations. Nous serons tel que nous avons opéré avec l’ACGP, sans complaisance, avec beaucoup d’efficacité mais avec beaucoup de courtoisie. Nous allons emprunter les mêmes voies et je pense qu’au soir de l’évaluation internationale, qu’on nous dise que la LONAGUI est certifiée ISO 9001 version 2015. Nous venons de franchir une étape, celle de l’élaboration de la documentation et nous allons commencer bientôt une seconde étape. C’est-à-dire, la mise en œuvre » a déclaré Yoga Félicien, le manager général du Cabinet ISC.

La maison de tutelle représentée par le chef de cabinet du ministère de l’économie des finances n’a pas manqué de féliciter et encourager la LONAGUI pour s’être engagée à la certification.

« La direction générale de la LONAGUI et son personnel méritent aujourd’hui tous les encouragements de la maison de tutelle. Il y a belles lurettes que ces problèmes de certification ISO ont commencé mais très peu d’entreprises guinéennes ont acceptées de s’y soumettre. Qu’une entreprise publique de ce genre accepte d’aller vers cette sommité, nous ne pouvons que les encourager et souhaiter, c’est très bon de se lever mais le plus difficile est de se maintenir haut. Nous pensons et nous avons la conviction que l’équipe qui est en place saura remonter le défi » a indiqué Mamady Kaba, le chef de cabinet du ministère de l’économie et des finances.

La cérémonie de lancement officielle de certification ISO 9001 version s’est déroulée en présence de la directrice générale, le président du conseil d’administration de la LONAGUI, le représentant du Ministère de l’Economie et des finances, les représentants des téléphonies mobiles et des jeux de loterie.

Sadjo Bah