Guinée : la problématique des infrastructures sportives (Thierno Saidou Diakité)

I. LE CONTEXTE

En dépit d’une volonté politique régulièrement affirmée mais jamais matérialisée, la situation des infrastructures sportives du pays laisse cruellement à désirer. De nos jours, nous ne disposons que de l’unique complexe du stade du 28 septembre de Conakry, qui date des années 60, et le grand stade Général Lansana Conté de Nongo. Cet état de fait pénalise fortement la promotion de la pratique sportive. Avec pour conséquence, le manque de performances notables au plan local, sous régional, régional et international.

De ce qui précède, l’analyse de la problématique des infrastructures sportives suscite un certain nombre de questions :

Quelle est la situation actuelle des infrastructures sportives du pays ?

Existe-t-il une politique de maintenance des infrastructures existantes ?

Quelle politique pourrait-on envisager pour le développement de ces infrastructures ?

Que prévoit la loi relative au sport et aux activités physiques en matière d’infrastructures sportives ?

L’examen de ces interrogations nous conduit à adopter le raisonnement suivant : Etat des lieux des infrastructures sportives ;

Politique de maintenance de l’existant ;

Politique de développement des infrastructures sportives ;

Examen de la structure de gestion des infrastructures sportives ;

Examen de l’environnement législatif relatif aux infrastructures sportives.

II. ETAT DES LIEUX :

Infrastructures sportives inadaptées et insuffisantes au regard de la massification et la diversification de la pratique sportive ;

Absence de réserves foncières pour l’aménagement d’espaces de pratique de sport ;

Infrastructures sportives actuelles mal entretenues, et dans un état de délabrement très avancé faute de moyens conséquents

Absence d’une culture de la maintenance au sein de l’administration. PROPOSITIONS CONCRETES