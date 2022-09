Guinée : la Protection civile bénéficie d’un important don d’équipements

La Direction Générale de la Protection Civile guinéenne a bénéficié ce vendredi 2 septembre 2022, d’un important don d’équipements visant à soutenir leur mission de protection des populations et de leurs biens dans les cas d’incendie, d’accidents de circulation et toute forme de sinistre et catastrophe. La remise de ces équipements composés de deux (2) camions incendies; d’une (1) ambulance ; d’une (1) voiture de marque Renault ; de deux (2) véhicules de transmission ; d’un (1) conteneur de divers matériels spécifiques et des tuyaux d’intervention a été effectué par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Rhône-Alpes [Lyon-France], à travers l’ONG France-Guinée coopération.

Selon le ministre Bachir Diallo, ce don contribuera grandement à la protection de la population guinéenne.

« Cette symbolique cérémonie souligne toute l’importance de la coopération bilatérale entre la Guinée et la France mais aussi avec les amis de la Guinée, comme c’est le cas avec Madame Vanneaux qui n’est plus à présenter. Il convient de rappeler que ce don est le fruit d’un partenariat entre les sapeurs-pompiers guinéens et le service départemental d’incendie et de secours de Lyon à travers l’ONG France – Guinee Coopération ici représenté par Madame Pascale Vanneaux. Il contribuera grandement à la protection des populations de notre pays ainsi que leurs biens. Ce qui constitue bien entendu une priorité du gouvernement de la transition sous le leadership de Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Il est également fort utile de mentionner ici que grâce à l’initiative de Madame Vanneaux, dans les semaines et mois à venir, nous aurons une nouvelle flotte de près de 30 véhicules incendie et 17 ambulances, ce qui sera une première », a-t-il annoncé.

Parlant de sa motivation à servir de trait d’union dans la coopération entre les deux pays , Madame Pascale Vanneaux représentante de l’ONG France-Guinée Coopération déclare que tout est parti d’un constat.

« En 2001, il y avait des actes de coopérations mixtes entre la Guinée et la France, j’ai regardé et le premier point énoncé par la Guinée était l’aide à la mise en place d’un corps de sapeurs-pompiers. Et je me suis dit, tiens voilà ce qu’il faut faire et c’est comme ça que j’ai commencé », a-t-elle expliqué.

Saluant ce geste de grande valeur, Mohamed Camara, le Directeur Général de la Protection Civile a promis d’utiliser à bon escient ces équipements.

« Ces dons d’une valeur inestimable, viennent témoigner en effet de la volonté de la France à travers ses services départementaux et ONG et la Guinée, de renforcer leur cadre de coopération dans le domaine de la Protection Civile qui date du début des années 2000. Soit, plus de 20 ans de coopération fructueuse et ininterrompue. Vous me permettrez aussi d’annoncer à cette occasion, que Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile qui vient de doter la Direction générale de la Protection Civile de trois (3] d’incendie, acquis par les moyens propres du Département (…). Je tiens ici à rassurer Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ainsi que nos partenaires techniques et financiers que ces matériels seront utilisés à bon escient, pour assurer la protection de nos populations contre les risques d’incendie, les accidents de circulation, les noyades, les épidémies et toutes autres formes de sinistres et de catastrophes. C’est un engagement solennel que je prends ici et dont les bilans des activités de nos services à Conakry et à l’intérieur du pays serviront d’indicateurs de performances et d’évaluation», a-t-il promis.

À noter que ce type de don qui n’est pas le premier geste de l’ONG France-Guinée Coopération, a contribué à la création et à l’installation des Services d’incendie et de Secours à Conakry, ainsi que dans les régions administratives.

Maciré Camara