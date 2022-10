Promesse tenue. Les autorités de la transition, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, ont revu à la hausse la subvention aux médias privés et à la Maison de la presse. Plus de 9 mois après la rencontre du 7 janvier dernier au palais Mohammed V entre le président de la transition et les journalistes. C’est le conseil d’Administration de la Maison de la presse de Guinée qui l’a annoncé jeudi dans un communiqué.