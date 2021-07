🛑Guinée : la très mauvaise politique minière des deux derniers régimes

Par JOHN CB BOLIVOGUI- USA– Mise sous bâillonnement total par la France de De Gaulle, feu Diallo Telly entreprendra des dĂ©marches auprès du prĂ©sident Kennedy, pour venir en aide Ă la GuinĂ©e .

“Le président Kennedy : Que peut-on faire pour la Guinée?

Diallo Telly : Nous avons des ressources naturelles immenses .

Le président Kennedy: En tant qu’Etat, de Gaulle se lamentera si nous vous aidons directement. Mais puisque les USA sont moins centralisés que la France, je vous recommande l’entreprise privée de M. Rockfeller qui étudiera une éventuelle aide privée.”

C’est ainsi qu’Alcoa (Aluminium company of America), à travers sa branche offshore Halco, ira en Guinée entreprendre des études sur le filon bauxitique en Guinée. Le filon, c’est comme une route bauxitique souterraine. Cette etude se fit à partir et dans le prolongement du filon bauxitique de Fria .

Alcoa arriva donc à détecter lefilon bauxitique-Boké-Boffa-Kindia-Fria-Dabola. La meilleure qualité s’etend de Boké jusqu’aux alentours de Djandjan. La qualité pauvre se trouve sur la ligne Boffa-Kindia-Fria-Dabola .

Alcoa signera donc un contrat sur une partie du filon riche, avec option prioritaire sur tout le filon riche , dans le cas de nouveaux contrats .

Comme pressenti par le président Kennedy, de Gaulle s’en plaindra auprès de lui, mais le président Kennedy répondit que c’était une entreprise privée, et non le gouvernement federal.

Mais il faut souligner que la 1ère république avait tellement besoin de contourner l’acharnement de de Gaulle, qu’elle n’exigea pas d’Alcoa au moins une usine d’alumine, dans le prolongement de Fria, ou au mieux une usine d’aluminium.

Mais très bonne qualité de cette bauxite vendue 20-25$/tonne , va renflouer substantiellement le Trésor, par des versements très transparents auprès du Crédit Suisse.

La machine à oxygène des trios Républiques jusqu’à nos jours.

Le filon bauxitique de Fria ayant fourni sa meilleure qualité, l’usine d’alumine n’était plus rentable, pour un renouvellement. S’ensuivra le depart de Pechiney (société française) chargée de la gestion, même s’y étaient associées d’autres entreprises allemandes, canadiennes .

Ce départ de Pechiney, plus les tentatives infructueuses des Russes, sur le filon Kindia-OBK et des Yougoslaves d’Energoproject , ensuite des Iraniens sur le filon Dabola devaient attirer l’attention des gouvernements successifs pour une politique de regroupement des différentes sociétés de ces parties pauvres en vue d’un co-financement, au moins d’une usine d’alumine, ou au mieux d’une usine d’aluminium avec une localisation géographique consensuelle-centrale, y compris un micro-barrage hydroélectrique .

Cela aurait pu créer une meilleure valeur ajoutée, pour le Trésor mais surtout tenter de mieux faire que la 1ère République, qui, elle, n’avait aucune assistance du couple FMI-Banque mondiale. Inimaginable à l’époque, lorsqu’on sait que le FMI, c’est Paris qui désigne son directeur général, et Washington désigne celui de la Banque mondiale .

MALHEUREUSEMENT, dans les années 94-96, Kerfalla Yansané, Naby Youla , Kassory Fofana , Facinet Fofana vont aggraver la situation, en octroyant un autre contrat d’exportation du brut à la GAC (Global-Alumina) avec un engagement auprès de Lansana Conté que ce serait plutôt une usine d’aluminium. Global-Alumina, sous la direction de Mamady Youla, ancien Premier ministre d’Alpha Condé.

C’est pendant la même période qu’ils vont aussi octroyer le contrat Simandou à Simfer-Rio Tinto, pour encore une exportation de minerai de fer brut .

Lansana CONTE rendra l’âme après 23 ans de mensonges sans jamais voir se réaliser ces projets .

En 2010, à l’avènement d’Alpha Condé, c’est encore ce groupe de cadres, à travers Kerfalla Yansané, qui se précipitera d’introduire Simfer-Rio Tinto à Alpha Condé, et ensuite audacieusement, organiser un fake forum des investisseurs , à Dubai pour Alpha Condé sur le dossier de l’usine d’aluminium de la GAC, avec un soi-disant 5 milliards $ d’investissements.

Rebelote, exactement comme ils avaient fait avec Lansana Conté.

Cette mauvaise politique s’aggravera avec le contrat de la SMB-Boffa, dans lequel dossier on inhibe encore la vérité, en mettant en avant la montée des exportations de bauxite de 15 à 75 millions de tonnes .

LA VERITE

Alcoa reste dans son modèle de gestion, avec son apport substantiel au budget de l’Etat, sans lequel apport, même les fonctionnaires n’auraient pas été payés.

Ni Lansana Conté, ni Alpha Condé n’ont fait mieux que la première République, malgré les chiffres trompeurs avancés .

PRENONS LES VRAIS CHIFFRES .

Smb-Boffa exporte une très mauvaise qualité de bauxite, dont la tonne est autour des 5$ . Une partie pour la société mère singapourienne, et l’autre partie pour la Guinée. Mais puisque les investissements dans les infrastructures (routes, chemin de fer , etc) sont déduits de la part revenant à la Guinée, vous comprendrez la misère qui en sort pour la Guinée comme dividende, autour de 1.5$/tonnes, de quoi ne même pas être capable de construire un tronçon de route, ou un centre hospitalier universitaire. Toute chose qui fait que le budget d’investissement depuis 2010 ne comporte que 27% de mobilisation de ressources interieures contre 73% d’aide et autres emprunts extérieurs.

Ne soyez pas dupes !

Chinalco (la société d’Etat de Pékin, spécialiste du fer) est actionnaire dans Rio-Tinto autour de 50%.

C’est de commun accord que Rio Tinto et la Chine-Pétin se sont retirés de Simandou .

La société mère de Smb-Boffa est une société offshore singapourienne, à qui le gouvernement Alpha a remis l’exportation du minerai de fer de Simandou . Elle fait la cour à la Chine-Pékin (pas les Chinois de Singapour) pour trouver financements.

Tâche impossible, à moins que la Chine-Pékin et Rio Tinto ne retirent le contrat à Smb-Boffa.

IMBROGLIO TOTAL!

Au final, la Guinee a intérêt à tout mettre en oeuvre pour ne pas commettre l’erreur faite sur la bauxite et construire une raffinerie de fer/acier , sur l’ensemble du site NIMBA-SIMANDOU .

Oui, dans ce cas seulement, la Guinée compétira avec le Nigeria et fournira tout le fer/acier nécessaire à la construction des 54 Etats du continent africain, et fournir le monde .

Saisissons l’occasion d’autant que les reserves Nimba-Simandou sont les meilleures du monde de nos jours.

JOHNÂ CBÂ BOLIVOGUI

JCBBHOLDINGS

USA