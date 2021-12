Guinée: L’agence Bembéya lance son projet de billetterie numérique pour se procurer des tickets d’évènements sans se déplacer

L’agence Bembéya a procédé à la présentation ce lundi 6 décembre 2021, de son nouveau produit Bembéya. Une application mobile spécialisée dans la vente en ligne de tickets d’évènements.

Selon Moussa Kourouma co-initiateur, le projet de billetterie numérique était à la base une plateforme e-commerce.



« Le projet a débuté depuis 2019 et jusqu’à ce temps, nous ne faisons que nous battre pour que ce projet puisse être en place. Heureusement pour nous, aujourd’hui nous pouvons dire avec fierté que le projet Bembéya groupe est là. À la base, c’était une plateforme de e-commerce, et au-delà de l’e-commerce, on a pensé à initier un truc très intéressant qui est la billetterie numérique. Vous savez que le monde du show-biz guinéen attend de l’innovation dans ce domaine. C’est pourquoi l’équipe Bembéya s’est mis en place pour trouver une solution à ce problème. Parce que comme vous le savez, un organisateur qui souhaite bien organiser son concert ou son évènement, s’il n’y a pas de sécurité autour de la billetterie, alors ce ne sera pas quelque chose d’intéressant. C’est pourquoi l’équipe Bembéya a jugé nécessaire de mettre en place une plateforme, une application qui va contrôler la billetterie guinéenne », a-t-il expliqué.

Composée de plusieurs services, Bembéya offre les services de prévente en ligne et de vente sur place

« Bembeya se présente de deux manières. Premièrement, le côté prévente que nous assurons avec les organisateurs et deuxièmement, il y a le côté billetterie physique où les billets sont vendus le jour même de l’évènement. Pour ce qui est de la prévente, nous allons vers l’organisateur pour lui parler de la plateforme, et en cas d’accord avec lui, on crée son évènement sur notre plateforme avec un espace pour lui et un espace pour Bembéya. Ainsi, il pourra lui aussi voir les préventes en temps réel », a-t-il déclaré.

Pour accéder à l’application et se procurer un ticket, Moussa Kourouma indique qu’il faudra avant tout télécharger l’application dans son smartphone.

« Alors pour acheter un ticket à travers l’application, vous verrez évènement dans la partie catégorie, vous cliquez et vous verrez les catégories d’évènement, là il y a les concerts, les soirées, les conférences etc. Et si vous voulez prendre part à un concert, vous cliquez sur concert. Ainsi, les différents concerts vont s’afficher. Et si vous voulez prendre part au concert de tel, vous cliquez et ça vous enverra à un menu avec les différents tarifs. Ça peut être par exemple VIP 30.000fg, parterre 10.000fg et balcon 5.000fg. Là, vous pourrez même commander des tickets pour une tierce personne. Et l’application se chargera de faire parvenir un message à cette personne via son numéro de téléphone en lui annonçant que vous lui avez acheté un ticket avec un lien qui lui permettra d’avoir accès à son ticket. Il y a aussi à côté du menu, une autre fenêtre qu’on a nommé itinéraire. Cela pour aider ceux qui ne connaissent pas les lieux des évènements auxquels ils souhaitent se rendre. Alors, l’itinéraire va leur expliquer le chemin à emprunter depuis leur point de départ jusqu’au lieu de l’évènement », dira-t-il.

Moussa Kourouma assure que les tickets sont sécurisés et infalsifiables.

Maciré Camara

+224 628 112 098