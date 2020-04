Guinée : le championnat ne reprendra pas

La Ligue guinéenne a annoncé que les championnats ne reprendraient pas dans le pays, confronté au coronavirus.

La Guinée a tranché. Suspendus le 16 mars dernier en raison du coronavirus, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ne reprendront pas. « Nous ne savons pas quand est-ce que cette pandémie va partir. Avec l’approche de la saison des pluies et la présence de la pandémie, nous nous sommes dit très rapidement qu’il fallait arrêter le championnat. Nous arrêtons le championnat à ce niveau, a annoncé le Général Mathurin Bangoura, président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP), invité du Facebook Live de Foot224. Nous arrêtons aussi le championnat de Ligue 2 et cette fois-ci pour la saison 2020-2021, il n’y aura pas de montée et il n’y aura pas de descente. Donc on garde les clubs de Ligue 1 comme tels et les clubs de Ligue 2 comme tels. Ce sont eux qui vont compétir l’année prochaine. »

La Confédération africaine de football a adressé un courrier à toutes ses associations membres à propos de la suite à donner à leurs championnats, en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19. Les réponses sont attendues d’ici le 5 mai prochain. La Guinée a donc pris les devants. Les qualifiés pour la prochaine édition des Coupes africaines sont donc le Horoya AC, la SAG de Siguiri et le Wakriya AC, classés aux trois premières places du championnat à l’issue de la phase aller. La Guinée dénombre à ce jour 1351 cas de Covid-19, pour 313 guérisons et 7 décès.

Source : football365