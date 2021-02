Guinée : le couvre-feu ramené à 23h, pas de concert, dédicace et foire

Le regain de la Covid-19 et la résurgence de la maladie à virus Ebola dans le pays a poussé les autorités guinéennes à durcir à nouveau les mesures de barrière sanitaire. Désormais, le couvre-feu est ramené de 23heures à 4 heures du matin. Hier, à la télévision nationale, il a été lu que le président de la République déplore que les services de réanimation ont un taux d’occupation de 50% à la date du 12 février 2021 et que le taux national de positivité a bondi environ de 2% à 8%. Cet état fait, selon le chef de l’Etat, est dû au relâchement des mesures de barrière sanitaire avec l’abandon du port des masques, le lavage des mains et la distanciation sociale.

Ainsi donc, le président Alpha Condé a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour appliquer les mesures ci-après…

1. L’administration publique et les entreprises privées :

– Prise de la température à la rentrée des établissements ;

– Respect strict du lavage des mains aux entrées et aux sorties des établissements ;

– Port obligatoire des masques dans les bureaux, dans les salles de réunion et dans tout espace de regroupement du personnel ;

– Respect de la distanciation physique.

2. Lieux publics :

– Mise en place des dispositifs de lavage des mains et port de masques obligatoire.

3. Lieux de culte :

– Respect de la distanciation physique, du port de masques et du lavage des mains systématique.

4. Cérémonies (baptêmes, mariages, cérémonie funèbre) :

– Port obligatoire de masques, respect de la distanciation physique, limitation du nombre de participants à moins de 50 personnes maximum.

5. lieux de loisirs et culturels :

– Port obligatoire de masques, lavage des mains, réduction de 50% selon la capacité de la salle permettant la distanciation physique avec un nombre limité et pas plus de 100 personnes maximum ;

– Interdiction et suspension de toute manifestation culturelle tels que les concerts, dédicaces et les foires ;

– Fermeture des lieux de loisir : bars, restaurants, boîtes de nuit à partir de l’heure du couvre-feu.

6. Sport :

– Mise en place des dispositifs pour le lavage des mains ;

– Port obligatoire des masques pour les spectateurs, limitation du nombre des spectateurs pour la distanciation physique ;

– Tests obligatoires pour les sportifs avant chaque compétition.

7. Ateliers et conférences :

– Port obligatoire de masques, lavage des mains et tests rapides pour les invités ;

– Limitation des participants à 100 personnes ;

– Respect de la distanciation physique.