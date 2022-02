Guinée : le CPA favorable à une transition de 3 ans avec un chronogramme défini

Le collectif des partis pour l’alternance (CPA) a tenu ce lundi, 14 février, une conférence de presse sous le thème « Quel type de transition voulons vous en république de Guinée ». Le collectif composé de 16 formations politiques dont l’UDG dirigée par Me Jean Alfred Mathos s’est dit favorable à une transition de trois (03) ans.

Le CPA estime que la transition enclenchée depuis le 05 septembre dernier doit s’articuler autour de deux points essentiels et non des moindres : les missions de la transition et le chronogramme de la transition.

Au cours de la conférence, le CPA a établi son programme des trois ans de transition allant du 05 septembre 2021 au 05 septembre 05 septembre 2024. Le CPA estime qu’avec ce programme, la Guinée « pourra sortir de cette transition en écrivant une nouvelle page de son histoire »

Le programme des trois ans de transition établi par le CPA est le suivant :

Du 05/09/2021 au 05/03/2023 : Cette période doit servir à l’élaboration de la constitution, du code électoral, du recensement biométrique général de la population, du fichier électoral et de l’organisation d’un référendum pour accueillir l’approbation ou non du peuple de Guinée.

Du 05/09/2021 au 05/03/2024 : Que cette période soit consacrée à la moralisation de la vie publique à travers des audits non exclusifs et la publication des résultats des audits de la mauvaise gouvernance du passé. Au processus de réconciliation nationale, qui passera par la mise en place d’un cadre de dialogue permanent et une commission vérité, justice, pardon, paix et réparation pouvant s’étendre au-delà de la transition.

Du 05/03/2024 au 05/09/2024 : Ce temps pourra être exclusivement utilisé pour l’organisation des élections générales. En couplant les élections communautaires, communales et régionales, suivies des élections législatives et présidentielles.

Le CPA a félicité le CNRD pour la nomination des membres du CNT et la création de la CRIEF.

Cependant, le CPA a dénoncé certains actes du CNRD notamment dans la désignation des 15 membres de la classe politique pour le CNRD et la rebaptisation de l’aéroport international de Conakry.

