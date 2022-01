Guinée : le CPP veut discuter avec le CNRD autour de cinq thèmes

Après les rencontres tenues aux sièges de l’UDG et de l’UFDG, le collectif des partis politiques (CPP) s’est réuni ce lundi, 10 janvier, au siège du PADES pour discuter afin de faire des suggestions et recommandations au CNRD sur la transition.

A l’issue des débats qui ont duré plusieurs heures, le CPP a pris deux grandes décisions concernant les thèmes sur lesquels le CPP va échanger avec le CNRD et la confirmation des cinq (05) commissions mises en place la semaine dernière.

« le collectif des partis politiques a été créé pour que l’ensemble de la classe politique puisse parler d’une seule voix et faire des suggestions pendant la période de transition. Il est évident que parler d’une seule voix n’est pas facile vu la large gamme de tous les partis politiques. Cependant, il y a des thèmes communs à tous les partis politiques. Ce sont ces thèmes qui ont fait l’objet de commissions du collectif des partis politiques. Ces thèmes concernent : la nouvelle constitution, le code électoral, le fichier électoral, l’organe de gestion des élections, le chronogramme et la durée de la transition », a déclaré Docteur Ousmane Kaba, le président du PADES et le porte-parole du jour du CPP avant de confirmer la mise en place des cinq (05) commissions mises en place au siège de l’UFDG, la semaine dernière.

Par ailleurs, Docteur Ousmane Kaba soutient que les acteurs politiques vont continuer à se rencontrer, à discuter pour ne pas selon lui que la transition enclenchée depuis le 05 septembre dernier ne finisse pas comme celle de 2010.

Le président du PADES indique que : « cela nécessite la cohésion, le dialogue, le sens de responsabilité de tous les acteurs politiques ».

Aux dernières nouvelles, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation convie ce lundi, 10 janvier, à 15 heures les leaders politiques à une rencontre pour peut-être, initier un début de dialogue entre le CNRD et la classe politique guinéenne.

Sadjo Bah

