Guinée : le document de la stratégie nationale de l’inclusion financière validé, ce mercredi

Pour lutter contre la pauvreté dans le pays, la Banque centrale de la République de Guinée, (BCRG), avec l’appui de la Banque mondiale, a, au cours d’un atelier tenu à Conakry ce mercredi, procédé à la validation du document de la stratégie nationale de l’inclusion financière (SNIF).

Cette rencontre qui a réuni le secteur financier guinéen et les institutions financières étrangères a été présidée par le 1er vice-gouverneur de la BCRG, Thierno Madjou Sow.

« L’inclusion Financière a démontré ces dernières années qu’elle est un outil efficace de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté à travers surtout le fait qu’elle donne la capacité aux personnes exclues du système bancaire classique de bénéficier de services financiers adaptés et participer au processus de développement économique et social de la nation », a déclaré la 2ème personnalité de la BCRG.

Et de poursuivre en ces termes: « l’objectif de développement de la SNIF est de contribuer à la promotion du secteur financier et au développement économique et social des Guinéens les moins favorisés tant en milieu rural qu’en milieu urbain, en particulier les femmes et les jeunes, grâce à des institutions viables à travers la promotion de services financiers diversifiés et innovants. »

Plus loin, il a rappelé ceci : « la Stratégie Nationale de l’Inclusion financière est un document qui fait la situation du diagnostic du système financier en termes d’inclusion financière et dégage ainsi une feuille de route agréée par l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème financier guinéen qui va décliner les actions à mener au cours des trois prochaines années, afin d’améliorer l’inclusion financière en Guinée. C’est le lieu de saluer vivement la vision du Président de la République, Son Excellence Professeur Alpha Condé et de son Gouvernement dirigé par Son Excellence Dr Ibrahima Kassory Fofana, pour avoir inscrit l’inclusion financière au cœur du Programme National de développement économique et social, en tant qu’outil puissant de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Pour rappel, l’élaboration de la SNIF est I’une des composantes du projet ‘’First Initiative’’ financé par la Banque Mondiale dans le cadre de son programme d’assistance à notre pays après EBOLA. La première phase du projet a permis en 2018 d’effectuer une étude diagnostic en vue de la préparation d’une Stratégie Nationale d’Inclusion Financière en République de Guinée. Cette étude diagnostic a été validée au cours d’un atelier national qui avait réuni en décembre 2018, l’ensemble des parties prenantes à savoir le Gouvernement, le secteur financier, les partenaires techniques et financiers », a-t-il indiqué.

Le document de la stratégie nationale de l’inclusion financière a identifié 7 axes prioritaires et regroupant 33 activités à réaliser, a précisé la directrice de la supervision des institutions financières et inclusives à la BCRG, Mariama Ciré Sylla: « le 1er axe le plus important, c’est la réglementation c’est-à-dire un dispositif réglementaire adapté, innovant au système financier pour permettre la promotion de l’inclusion financière. A la suite de cet atelier, nous allons prendre en compte les observations de différents acteurs ici présents pour améliorer le plan d’action pour que dans la mise en œuvre du plan d’action tout le monde se sente concerné. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22