Guinée : le DTS (de 150 millions $) expliqué par un spécialiste

« Le Chef de l’État a annoncé la mise à la disposition de la Guinée par le Fonds Monétaire Internationale (FMI) d’un droit de tirage spécial (DTS) d’un montant de 150 Millions de dollars US pour lutter contre le Covid19″. Ainsi écrivait le porte-parole du gouvernement dans le compte-rendu du conseil oedinaire des ministres du jeudi, 3 février 2022. Mais, c’est quoi le DTS ? Mohamed Lamine Camara en parle…

Le DTS a été créé comme avoir de réserve international complémentaire dans le cadre du système de parités fixes de Bretton Woods. L’effondrement du système de Bretton Woods en 1973 et le passage des principales monnaies à des régimes de change flottants ont réduit le recours au DTS comme avoir de réserve international. Néanmoins, les allocations de DTS peuvent être utiles pour fournir des liquidités et compléter les réserves officielles des pays membres, comme ce fut le cas lors de la crise financière mondiale.

C’est quoi le Droit des Tirages Spéciaux ?

Le DTS est un avoir de réserve international créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. À ce jour, un total de 660,7 milliards de DTS (équivalant à environ 943 milliards de dollars) ont été alloués. Ce montant comprend la plus grande allocation de l’histoire, d’environ 456 milliards de DTS, qui a été approuvée le 2 août 2021 (avec prise d’effet le 23 août 2021). Cette allocation toute récente vise à répondre au besoin mondial de réserves à long terme et à aider les pays à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. La valeur du DTS repose sur un panier de cinq monnaies : le dollar des États-Unis, l’euro, le renminbi chinois, le yen japonais et la livre sterling. Ceci dit que le DTS est l’unité de compte du FMI et d’autres organisations internationales.

Le DTS n’est pas une monnaie et ne constitue pas non plus une créance sur le FMI. Il représente plutôt une créance potentielle sur les monnaies librement utilisables des pays membres du FMI. Les DTS peuvent être échangés contre ces monnaies.

Quelle est l’Allocations de DTS?

En vertu de ses statuts, le FMI peut, lorsque certaines conditions sont remplies, allouer des DTS aux pays membres participant au département des DTS (actuellement, tous y participent).

Allocation de DTS

Une allocation générale de DTS doit correspondre à un besoin global à long terme de compléter les avoirs de réserve existants. Elle doit également jouir d’un large appui parmi les pays membres du FMI (une allocation doit être approuvée par le Conseil des gouverneurs à une majorité de 85 % du total des voix attribuées aux pays participant au département des DTS). Une fois approuvée, l’allocation est distribuée aux pays membres en proportion de leur quote-part au FMI.

Le 2 août 2021, le conseil des gouverneurs du FMI a approuvé une allocation générale de DTS équivalant à 650 milliards de dollars (environ 456 milliards de DTS), en vue d’accroître les liquidités dans le monde. Cette allocation de DTS, la plus vaste dans l’histoire du FMI (à compter du 23 août 2021), répond au besoin mondial de réserves à long terme, contribue à instaurer la confiance, renforce la résilience et la stabilité de l’économie mondiale, et aide les pays manquant de liquidités à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19.

Allocation spéciale de DTS

À titre d’illustration en 2009, une allocation ponctuelle spéciale a permis aux pays devenus membres du FMI après 1981 (c’est-à-dire après les allocations précédentes) de participer au système du DTS sur un pied d’égalité.

Comment se passe les opérations du DTS?

Les pays participants et les détenteurs agréés peuvent vendre et acheter des DTS sur le marché volontaire. Si nécessaire, le FMI peut également désigner des pays membres appelés à acheter des DTS à d’autres participants.

Les pays membres du FMI et le FMI lui-même peuvent utiliser les DTS conformément aux statuts du FMI et aux décisions adoptées par le conseil d’administration et le conseil des gouverneurs. Le FMI est habilité à agréer comme détenteurs de DTS des États non membres, des États membres ne participant pas au département des DTS, des institutions qui remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d’un État membre, ainsi que d’autres organismes officiels. Fin janvier 2021, les organisations agréées comme détenteurs étaient au nombre de 15. Les détenteurs agréés ne peuvent pas recevoir d’allocations de DTS. Les entités privées et les particuliers ne peuvent pas détenir de DTS.

Je vous remercie!

.Mohamed Lamine Camara, Analyste en géopolitique et stratégie de développement, juriste d’entreprise, Enseignant-chercheur à Paris !