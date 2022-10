Guinée : le FFSG projette des journées de marche citoyenne, de ville morte et de désobéissance civile pour protester contre la cherté de la vie, violation des droits humains et confiscation du pouvoir

En prélude au lancement de la phase 1 des actions de protestation contre la cherté de la vie, le déni de droit et l’irrespect des lois par les autorités de la transition, le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) a tenu une conférence de presse ce mardi 25 octobre, à Conakry, sous la problématique « actions Concertées de désobéissance civile en réponse à la cherté de vie, la violation des droits humains et la confiscation du pouvoir par le CNRD ».

Le FFSG envisage de mener près d’un mois plusieurs actions, allant dans le sens du boycott, de journée ville morte, de la marche citoyenne, d’organisation de campagnes, des pétitions en ligne entre autres.

Au niveau de la première action consacrée à la définition et à la planification, le FFSG a réalisé du 15 au 25 octobre 2022 avec les membres et responsables des Forces Vives de la nation, des séances d’observations, conseils et d’accompagnements.

Du 25 au 30 octobre 2021, le FFSG indique qu’il y aura également l’Organisation d’une campagne d’information et de mobilisation au tour des actions de désobéissance civile qui a pour but de mener des actions allant dans le sens « d’Information des populations sur les causes de l’augmentation du coût de la vie/panier de la ménagère et les risques d’aggravation de la pauvreté en Guinée avec cette gestion; information et sensibilisation des populations à la notion et l’efficacité des actions de désobéissance civile dans la non-violence »

À la date du 30 octobre 2022, le forum entend mettre en place une pétition en ligne pour la fin de la transition militaire en Guinée et au niveau de la Diaspora « Cela aura pour finalité, de démontrer l’illégitimité du CNRD et le désaccord de la grande majorité du peuple de Guinée face à la transition tel que perçu par le CNRD. Ainsi, montrer la position non négociable du peuple de Guinée à clôturer immédiatement la transition pour un retour à l’ordre constitutionnel ».

Au titre de la sixième action, le Forum des Forces Sociales de Guinée appelle « au boycott de l’initiative samedi d’assainissement (du 05 novembre 2022 ndlr). Ainsi, à partir de cette date, lancer un appel de boycott des initiatives de l’ensemble des organes de la transition jusqu’à l’établissement d’un chronogramme ne dépassant pas 11 mois qui restent sur les 24 mois de la transition. Refus de prendre part avec boycott de la décision relative à la fermeture des routes de 06h à 11h »

À la date du 10 novembre 2022, le FFSG demande d’observer « une journée ville morte et sans travail dans tout le pays. Et de faire une organisation de session d’échanges d’informations avec les acteurs concernés »

Après cette action suivra la marche citoyenne prévue à la date du 17 novembre 2022 dénommée « stop à l’injustice sociale, à la cherté de la vie et à la mauvaise gouvernance. Au niveau de chaque chef-lieu des annonce régions : la marche partira d’un point de départ donné pour le gouvernorat ;

Au niveau de chaque préfecture : la marche partira d’un point de départ donné pour la préfecture », annonce le FFSG.

Identification des sources de mobilisation des ressources internes et externes par les autorités de la transition, du 10 au 22 novembre 2022, en Guinée et à l’étranger « Dénoncer les complicités privées, bilatérales et multilatérales du CNRD ; Appel au boycott dans le payement des factures et taxes au niveau des secteurs identifiés »

Après toutes ces actions suivra la déclaration commune de non reconnaissance du pouvoir du CNRD par les forces sociales et politiques du pays, à la date du 22 novembre 2022, à Conakry : « Cette déclaration sera élaborée et lancée par l’ensemble des coalitions politiques et sociales du pays qui sont opposées à l’injustice sociale, à la cherté de la vie et à la mauvaise gouvernance avec des violations des droits humains par le CNRD »

Pour finir, le Forum des Forces Sociales de Guinée rappelle ceci « Pouvoir et souveraineté au peuple, qui est le seul dépositaire de la définition de son mode de gouvernance et du choix de ses dirigeants ».

« Toutes et tous pour le retour à l’ordre constitutionnel normal », prône le FFSG

Mamadou Yaya Barry