Guinée : le FNDC annonce de nouvelles manifestations dans le grand Conakry et sur tout le territoire national

Malgré sa dissolution par le gouvernement à travers le ministre de l’administration de l’administration du territoire et de la décentralisation, le front national pour la défense de la constitution (FNDC) ne semble pas lâcher prise. Le front appelle à de nouvelles manifestations pacifiques dans le grand Conakry et sur toute l’étendue du territoire national.

Dans un communiqué, le FNDC annonce qu’il organisera une manifestation citoyenne et pacifique le mardi 18 octobre dans le Grand Conakry et le mercredi 26 octobre, sur toute l’étendue du territoire national.

Le front exige du comité national du rassemblement et pour le développement (CNRD) la satisfaction de ses revendications articulées en huit (08) points dont : « La libération sans condition des otages que sont le coordinateur national du FNDC, le responsable des opérations du FNDC ainsi que tous les leaders politiques, d’opinions et militants pro démocratie injustement arrêtés et incarcérés à la maison centrale de Conakry et à l’intérieur du pays »

Ci-dessous, le communiqué du FNDC