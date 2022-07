Guinée : le FNDC annonce des plaintes contre le commandant Jean Souaré, son équipe et Charles Wright

Quelques jours après la libération de ses leaders, le front national pour la défense de la constitution (FNDC) annonce des poursuites judiciaires contre l’équipe de la BRB2 avec à sa tête le commandant Jean Souaré et leur mandant.

Le FNDC a fait ladite annonce ce mercredi 13 juillet, dans une déclaration lue dans ses locaux. Par le biais de leurs avocats, les responsables du FNDC entendent déposer une plainte contre le commandant Jean Souaré et son équipe pour « violation de ses locaux, violences, tortures et arrestations arbitraires » au préjudice de Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Mamadou Billo Bah et Alpha Midjaou Bah alias Djani Alfa.

« Le FNDC informe l’opinion nationale et internationale que les actes posés par les agents de la BRI et soutenus par leur mandant ne resteront pas impunis. Le FNDC annonce le dépôt d’une plainte par ses avocats contre le commandant Jean Souaré et son équipe pour violation de ses locaux, violences, tortures et arrestations arbitraires au préjudice de nos camarades. Par la même occasion, des actions similaires seront entamées contre le commanditaire au niveau du Haut commissariat des Droits de l’Homme et du conseil supérieur de la magistrature », a annoncé Alseny Farinta dans une déclaration.

Interrogé sur l’identité du mandant de l’arrestation des trois responsables du FNDC, Ibrahima Diallo n’est pas passé par le dos de la cuillère pour le désigner.

« Vous n’avez pas à vous poser cette question ou à vous faire des illusions. Nous faisons allusion effectivement au procureur Charles Wright qui a assumé non seulement l’intervention des policiers de façon illégale dans nos locaux mais aussi, il a également assumé que c’est lui qui a ordonné à ces policiers là de procéder aux arrestations illégales de nos camarades du FNDC. Donc, bien entendu que c’est un magistrat et vous savez qu’il existe le conseil supérieur de la magistrature. Donc, nous allons saisir nos avocats pour voir quelle est la bonne démarche à mener pour pouvoir porter nos griefs contre le procureur Charles Wright devant le conseil supérieur de la magistrature. Nous allons aussi informer le Haut commissariat aux Droits de l’Homme parce que c’est une question des droits de l’Homme. Le droit des leaders du FNDC arrêtés ont été violés. Il est de notre de responsabilité de pouvoir documenter ces cas de violation des droits de l’Homme pour porter à la connaissance non seulement au Haut commissariat aux droits de l’Homme mais aussi des organisations internationales qui évoluent sur des questions des droits de l’Homme », a souligné Ibrahima Diallo.

Par ailleurs, le front national pour la défense de la constitution (FNDC) exige la libération de toutes les personnes arrêtées en marge de l’arrestation de ses leaders et la prise en charge effective de tous les blessés.

Sadjo Bah